रत्न खरीदने जा रहे हैं? इन 5 तरीकों से लगाएं असली और नकली का पता

रत्न खरीदते समय हमेशा भरोसेमंद विक्रेता का चयन करें। स्थानीय बाजार के बजाय प्रसिद्ध गहनों की दुकान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसा करें, जो प्रमाणित रत्न बेचते हैं।

विक्रेता से रत्न का प्रमाण पत्र मांगें, जो उसकी असली पहचान को दर्शाता हो। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेगा कि आपने जो रत्न खरीदा है, वह असली है।

विक्रेता की प्रतिष्ठा और ग्राहक समीक्षाओं को भी ध्यान में रखें, ताकि आपको बेहतरीन सेवा मिल सके।