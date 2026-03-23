गर्मियों में दिन लंबे लगते हैं? इस दौरान नींद पूरी करने के लिए अपनाएं ये सुझाव

गर्मियों के दौरान दिन लंबे हो जाते हैं और यह कई लोगों की नींद को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप गर्मियों में ज्यादा देर तक सो नहीं पाते हैं तो आपको अपनी सोने की आदतों को सुधारने की जरूरत है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप गर्मियों में भी अच्छी नींद ले सकते हैं और दिनभर तरोताजा महसूस कर सकते हैं।

#1 सोने का समय तय करें गर्मियों में अपने सोने का एक निर्धारित समय तय करें। एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें। इससे आपका शरीर एक रूटीन में आ जाएगा और आपको बेहतर नींद मिलेगी। कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें, चाहे सप्ताह का अंत हो या कोई अन्य दिन। इसके अलावा सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान करने या किताब पढ़ने की आदत डालें, जिससे मन शांत हो सके और नींद जल्दी आए।

#2 स्क्रीन का उपयोग कम करें सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का उपयोग कम करें। इन उपकरणों की नीली रोशनी आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है। कोशिश करें कि सोने से कम से कम एक घंटे पहले इन सभी उपकरणों का उपयोग न करें। इसके बजाय आप किसी किताब का अध्ययन कर सकते हैं या हल्का संगीत सुन सकते हैं। इससे आपकी आंखें आराम करेंगी और नींद जल्दी आएगी। नियमित रूप से यह आदत अपनाने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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#3 आरामदायक वातावरण बनाएं अपने सोने का स्थान आरामदायक बनाएं। बिस्तर साफ-सुथरा हो, तकिए सही आकार के हों और गद्दा आरामदायक हो। इसके अलावा कमरे का तापमान भी सही होना चाहिए, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। कमरे में अंधेरा रखें, ताकि नींद जल्दी आए। साथ ही शोर-शराबे से दूर जगह चुनें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने सोने के माहौल को बेहतर बना सकते हैं और अच्छी नींद ले सकते हैं।

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#4 चाय-कॉफी का सेवन कम करें चाय या कॉफी जैसे पेय का सेवन शाम को कम करें। ये पेय आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं। कोशिश करें कि दोपहर के बाद इनका सेवन न करें। अगर आपको कुछ पीना है तो हर्बल चाय या दूध पी सकते हैं, जो नींद को प्रभावित नहीं करते। इसके अलावा कैफीन वाली चीजों से भी दूर रहें, जैसे सोडा आदि। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।