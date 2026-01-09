नए साल पर लिया गया फिट रहने का संकल्प लग रहा मुश्किल? ये टिप्स होंगी मददगार

नए साल की शुरुआत में लोग जोश में रहते हैं और फिट रहने का निर्णय ले लेते हैं। हालांकि, कुछ समय में यह संकल्प मुश्किल लगने लगता है और वे पुराने तौर-तरीकों पर लौट आते हैं। वे फिर अस्वास्थ्यकर भोजन करने लगते हैं और एक्सरसाइज करने की आदत नहीं डाल पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये टिप्स अपनाकर देखें। इनकी मदद से आप फिट रहने के संकल्प को पूरा कर पाएंगे और सालभर स्वस्थ रहेंगे।

#1 रोजाना तय समय पर एक्सरसाइज करें कुछ दिनों तक तो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज कर लेते हैं। हालांकि, धीरे-धीरे जोश कम होता जाता है और एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकल पाता है। ऐसे में फायदेमंद होगा कि आप एक्सरसाइज करने के लिए एक समय तय कर लें। रोजाना उसी निर्धारित समय पर जिम जाएं या घर पर ही एक्सरसाइज कर लें। इससे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा।

#2 धीरे-धीरे समय और कठिनाई बढ़ाएं अगर आप पहली बार वर्कआउट कर रहे हैं तो इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। शुरुआत में कम तीव्रता वाली एक्सरसाइज करें और समय भी कम रखें। कुछ हफ्ते रोजाना आधे घंटे एक्सरसाइज करें और जैसे-जैसे आपकी सहनशक्ति बढ़ती जाए, वैसे-वैसे समय बढ़ा लें। शुरू में कार्डिओ और योग जैसी एक्सरसाइज अपनाएं और फिर शक्ति प्रशिक्षण आदि पर जाएं। इससे आपका शरीर नए रूटीन में आसानी से ढल जाएगा और आपको मुश्किल नहीं होगी।

Advertisement

#3 पौष्टिक भोजन को स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करें डाइट वाला भोजन खाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ दिनों तक तो आसानी से पौष्टिक खाना खाया जा सकता है, लेकिन फिर अस्वास्थ्यकर भोजन की लालसा होने ही लगती है। हालांकि, जरूरी नहीं कि पौष्टिक भोजन फीका ही हो। आप उसे ही स्वादिष्ट बनाकर सेहतमंद बने रह सकते हैं। सलाद, सूप और रोल जैसे पकवानों में मसाले, सॉस और ढेर सारी सब्जियां शामिल करें। साथ ही प्रोटीन से भरपूर कम कैलोरी वाले व्यंजनों का सेवन बढ़ाएं।

Advertisement