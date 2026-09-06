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पतझड़ के मौसम में इस तरह से हों तैयार, सभी करेंगे आपके लुक की तारीफ
महिलाओं के लिए पतझड़ का फैशन

पतझड़ के मौसम में इस तरह से हों तैयार, सभी करेंगे आपके लुक की तारीफ

लेखन सयाली
Sep 06, 2026
06:30 pm
क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम अपने ठंडे तापमान और हल्की धूप के साथ एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। इस दौरान सही कपड़े चुनना जरूरी है, ताकि आप न केवल आरामदायक महसूस करें, बल्कि स्टाइलिश भी दिखें। इस मौसम में कपड़े चुनते समय नमी और ठंड से बचाव करना चाहिए। आइए आज हम आपको 5 ऐसे आउटफिट के बारे में बताते हैं, जो इस मौसम के लिए एकदम सही हैं और आपको हर जगह खास लुक देंगे।

#1

गर्मियों के कपड़ों पर ध्यान दें

पतझड़ के दौरान गर्मियों के कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये नमी को सोखते हैं और आपको ठंड से बचाते हैं। सूती और लिनन के कपड़े इस मौसम के लिए बेहतरीन हैं।

ये कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि इन्हें पहनकर आप ताजगी महसूस कर सकती हैं।

इसके अलावा ये कपड़े हल्के होते हैं और हवा को अच्छी तरह से पारित होने देते हैं, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगी।

#2

कपड़े करें लेयर

पतझड़ के मौसम में परतें पहनना एक बेहतरीन तरीका है। आप एक हल्की जैकेट या स्वेटर पहन सकती हैं, जो आपको ठंड से बचाएगी और स्टाइलिश भी लगेगी।

इसके अलावा आप एक दुपट्टा भी जोड़ सकती हैं, जो आपके लुक को पूरा करेगा और आपको और भी आकर्षक बनाएगा।

परतों से आप अपने कपड़ों को आसानी से बदल सकती हैं और अलग-अलग लुक पा सकती हैं।

यह तरीका न केवल आपको गर्म रखता है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाता है।

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#3

रंगों का चयन सोच-समझकर करें

पतझड़ के दौरान गहरे रंगों का चयन करना अच्छा होता है, जैसे कि गहरा लाल, नीला और हरा आदि। ये रंग न केवल मौसम की थीम से मेल खाते हैं, बल्कि आपको एक परिष्कृत लुक भी देते हैं।

इसके साथ ही आप इन रंगों को अलग-अलग प्रकार के कपड़ों में मिला-जुलाकर भी पहन सकती हैं, जिससे आपका हर लुक नया और खास लगेगा। इस तरह आप मौसम के अनुरूप भी दिखेंगी और स्टाइलिश भी रहेंगी।

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#4

आरामदायक जूते चुनें

पतझड़ के दौरान आरामदायक जूते पहनना जरूरी है, ताकि आप पूरे दिन बिना किसी दिक्कत के घूम सकें। कैनवास के जूते या फ्लैट इस मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

ये न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बूट भी पहन सकती हैं, जो ठंड से बचाने में मदद करेंगे और आपके लुक को खास बनाएंगे।

इन जूतों से आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगी और स्टाइलिश भी दिखेंगी।

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