पतझड़ के मौसम में इस तरह से हों तैयार, सभी करेंगे आपके लुक की तारीफ

पतझड़ के मौसम में परतें पहनना एक बेहतरीन तरीका है। आप एक हल्की जैकेट या स्वेटर पहन सकती हैं, जो आपको ठंड से बचाएगी और स्टाइलिश भी लगेगी।

इसके अलावा आप एक दुपट्टा भी जोड़ सकती हैं, जो आपके लुक को पूरा करेगा और आपको और भी आकर्षक बनाएगा।

परतों से आप अपने कपड़ों को आसानी से बदल सकती हैं और अलग-अलग लुक पा सकती हैं।

यह तरीका न केवल आपको गर्म रखता है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाता है।