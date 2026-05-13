मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड का मजा लेने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

मानसून के दौरान बाहर से स्ट्रीट फूड खाना एक अच्छा अनुभव हो सकता है। हालांकि, इस मौसम में स्ट्रीट फूड खाने से पहले कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है क्योंकि यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी टिप्स बताते हैं, जिनकी मदद से आप मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड का मजा बिना किसी जोखिम के ले सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं।

#1 ताजगी पर दें खास ध्यान जब भी आप स्ट्रीट फूड खाएं तो उसकी ताजगी पर खास ध्यान दें। अगर कोई स्ट्रीट फूड बहुत देर तक खुला रखा हो तो उसे खाने से बचें क्योंकि उसमें कीटाणु पनप सकते हैं। बेहतर होगा कि आप स्ट्रीट फूड सुबह के समय ही खरीदें क्योंकि इस समय ये ताजे होते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट फूड को बनाने के दौरान साफ-सफाई का भी ध्यान रखें और गंदगी वाले स्थान पर स्ट्रीट फूड न खाएं।

#2 उबले पानी का करें सेवन मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड के साथ-साथ उबला हुआ पानी पीना भी सुरक्षित है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और पाचन भी सही रहेगा। अगर आप बाहर से पानी पीते हैं तो उसे खरीदने से बचें और हमेशा बोतल खोले बिना ही उसे पिएं। साथ ही ध्यान रखें कि बोतल पर 'बिस्फेनॉल ए' जैसे रसायन न हो क्योंकि यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

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#3 गर्मागर्म खाएं स्ट्रीट फूड मानसून के दौरान गर्मागर्म स्ट्रीट फूड खाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि गर्म चीजें कीटाणु को खत्म करने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए आप गर्म चाय, समोसा, वड़ा पाव या फिर पकौड़े आदि को चुन सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि गर्म स्ट्रीट फूड को ज्यादा देर तक खुला न रखें क्योंकि इससे उनमें कीटाणु पनप सकते हैं। इस मौसम में गर्म चीजें ही खाएं तो बेहतर रहेगा।

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#4 सेहतमंद स्ट्रीट फूड का करें चयन मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड का चयन करते समय सेहतमंद विकल्पों को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए आप स्ट्रीट पर मिलने वाली पत्तल चाट या फिर पानी पूरी का चयन कर सकते हैं। ये दोनों ही सेहत के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा आप इमली की चटनी, हरी चटनी और दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रख सकते हैं।