सर्दियों में गर्भवती महिलाएं खुद को ऐसे रखें स्वस्थ और गर्म, नहीं होगी कोई परेशानी
क्या है खबर?
सर्दी का मौसम गर्भवती महिलाओं के लिए कई परेशानियां लेकर आता है। इस दौरान प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है और बच्चे व मां, दोनों के बीमार पड़ने का खतरा रहता है। ठंडी हवाएं सर्दी-जुखाम का खतरा बढ़ा देती हैं और जोड़ों का दर्द भी पैदा करती हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए और शरीर को गर्म रखने का प्रयास करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं सर्दियों में खुद को इन तरीकों से स्वस्थ रख सकती हैं।
#1
गर्म कपड़े पहनें और ठंड से बचें
बीमारियों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप शरीर को ठंड से सुरक्षित रखें। इसके लिए आपको हमेशा गर्म कपड़े पहनकर रहना चाहिए और जितनी हो सके, उतनी लेयरिंग करनी चाहिए। अपने सिर और पैरों को भी ढककर रखें, क्योंकि उनसे ज्यादा ठंड लगती है। अपने कमरे के तापमान को गर्म बनाने के लिए हीटर का इस्तेमाल करें और कंबल या रजाई ओढ़कर रहें। दिन में जब धूप निकले तब ही बाहर के काम निपटाने की कोशिश करें।
#2
हाइड्रेटड रहें
सर्दियों में कम पानी पीने की वजह से गर्भवती महिलाएं डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं। इससे कब्ज, समय से पहले प्रसव और थकान का खतरा रहता है। ऐसे में आपको इस मौसम में भी पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। एक थर्मस में गर्म पानी भरकर रख लें और दिनभर उसे पीती रहें। अतिरिक्त हाइड्रेशन और गर्माहट के लिए हर्बल चाय, गर्म पेय, सूप और जूस का भी सेवन करती रहें।
#3
तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव से बचें
गर्भवती महिलाओं को अचानक गर्म से ठंडे तापमान में जाने से बचना चाहिए। इससे हाइपरथर्मिया (शरीर का ज्यादा गर्म होना) या हाइपोथर्मिया (शरीर का बहुत ज्यादा ठंडा होना) जैसी परेशानियां हो सकती हैं। घर के गर्म माहौल से बाहर के ठंडे तापमान में अचानक न जाएं और धीरे-धीरे बाहर निकलें। इससे आपका शरीर तापमान के बदलाव के मुताबिक अपने आपको ढाल लेगा और गर्मी बनाए रखेगा। ऐसा करने से आपको बुखार होने का खतरा भी नहीं रहेगा।
#4
खान-पान का ध्यान रखें
सर्दी में खान-पान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि पोषण मिले और गर्माहट भी बनी रहे। इस मौसम के फलों और सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इनमें संतरे, गाजर, पालक, चुकंदर और शकरकंद शामिल हो सकती हैं। ये जरूरी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रदान करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। ठंडी चीजें खाने और पीने से सख्त परहेज करें, वर्ना आप बीमार पड़ जाएंगी।
#5
दवाइयां लें और एक्सरसाइज करें
गर्भावस्था के दौरान आपको समय-समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप और आपका होने वाला बच्चा स्वस्थ हैं। डॉक्टर की सुझाई हुई दवाइयां समय से लें और जरूरी सावधानियां भी बरतें। अपनी नींद जरूर पूरी करें और ज्यादा काम करने से भी बचें। इस दौरान अपने शरीर को एक्सरसाइज करके सक्रीय बनाए रखें, ताकि गर्माहट भी मिलती रहे और आप सेहतमंद भी बनी रहें।