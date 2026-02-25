होली पर बनाएं चॉकलेट गुजिया, इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

होली का त्योहार आते ही बाजारों में तरह-तरह के स्वाद वाली गुजिया आ जाती हैं। इनमें से कुछ तो स्वाद में बहुत ही बेहतरीन होती हैं, लेकिन इनमें मिलाए जाने वाले गुड़ और मैदा के कारण इन्हें सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है। ऐसे में अगर आप मिठाइयों से समझौता नहीं करना चाहते हैं तो घर पर चॉकलेट गुजिया बनाकर खा सकते हैं। आइए चॉकलेट गुजिया बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें जानते हैं।

#1 गुजिया के लिए मैदे का चयन है जरूरी अगर आप चॉकलेट गुजिया बनाने जा रहे हैं तो मैदा ही चुनें क्योंकि गुजिया मैदे की ही बनी होती है। हालांकि, अगर आप गुजिया को थोड़ा सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आधे मात्रा में मैदे के साथ गेहूं का आटा मिलाकर इसका उपयोग करें। इससे गुजिया खाने में स्वादिष्ट और कुरकुरी बनेगी। इस तरह आप गुजिया को स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं।

#2 चॉकलेट का करें चयन चॉकलेट गुजिया के लिए चॉकलेट का चयन भी अहम है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट या फिर दूध वाली चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट में दूध की मात्रा कम होती है, जबकि दूध वाली चॉकलेट में दूध की मात्रा अधिक होती है। आप अपनी पसंद और उपलब्धता के अनुसार इनमें से किसी भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप चॉकलेट का सही चयन करके गुजिया का स्वाद बढ़ा सकते हैं।

#3 गुजिया के लिए ऐसे बनाएं भरवान चॉकलेट गुजिया के लिए भरवान बनाना आसान है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में सूखे नारियल, सूखे मेवे और काजू को भूनकर एक प्लेट में निकालें। अब एक पैन में चीनी और पानी डालकर उसे पिघलाएं और फिर इसे ठंडा करके इसमें मिलाएं। इसके बाद इसमें कोको पाउडर मिलाएं। इस तरह आप भरवान को स्वादिष्ट और चॉकलेटी बना सकते हैं।

#4 गुजिया को ऐसे दें आकार गुजिया को आकार देने के लिए सबसे पहले गुजिया के आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं। फिर इन्हें बेलकर इनमें भरवान डालें और पानी की मदद से किनारे बंद करें। इसके बाद गुजिया को ऐसे आकार दें कि इसमें भरवान बाहर न झांक सके। आप चाहें तो गुजिया बनाने के लिए गुजिया के सांचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप गुजिया को सही आकार देकर उसे आकर्षक बना सकते हैं।