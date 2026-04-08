इन 5 तरीकों से रखें अपनी सूती साड़ी का ध्यान, लंबे समय तक रहेगी नई

सूती साड़ी एक ऐसी पारंपरिक पोशाक है, जो न केवल आरामदायक होती है, बल्कि बहुत सुंदर भी दिखती है। हालांकि, इसे धोते समय कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इसकी चमक और नजाकत बनी रहे। सही तरीके से देखभाल करने पर आपकी सूती साड़ी लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी। आइए जानते हैं कि सूती साड़ी को धोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह जल्दी खराब न हो।

#1 हमेशा ठंडे पानी का करें इस्तेमाल सूती साड़ी को धोते समय हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी से धोने पर कपड़े का रंग हल्का पड़ सकता है और उसकी चमक कम हो सकती है। ठंडे पानी में कपड़े धोने का पाउडर डालकर साड़ी को हल्के हाथों से धोएं। इससे न केवल साड़ी साफ होगी, बल्कि उसका कपड़ा भी सुरक्षित रहेगा और वह जल्दी खराब नहीं होगी। इस तरह आपकी साड़ी लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी और उसकी चमक बनी रहेगी।

#2 हल्के कपड़े धोने के पाउडर का करें उपयोग सूती साड़ी की सफाई के लिए हल्के कपड़े धोने के पाउडर का उपयोग करें। बाजार में कई तरह के पाउडर मिलते हैं, जो बहुत कठोर होते हैं और कपड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे पाउडर का चयन करें, जो नाजुक हो और सूती साड़ियों के लिए सही हो। इससे आपकी साड़ी साफ भी रहेगी और उसका कपड़ा भी सुरक्षित रहेगा। हल्के पाउडर से साड़ी की चमक भी बरकरार रहेगी और वह लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी।

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#3 धूप में सुखाने से बचें धूप में साड़ी सुखाने से उसका रंग उड़ सकता है और कपड़ा कमजोर हो सकता है। इसलिए साड़ी को हमेशा छांव में सुखाना चाहिए ताकि उसका रंग बना रहे और वह फट-झुकी न हो। धूप में सुखाने से साड़ी का जीवनकाल कम हो सकता है इसलिए इसे सही तरीके से सुखाना जरूरी है। छांव में सूखाने से साड़ी की चमक बनी रहती है और वह लंबे समय तक नई जैसी दिखती है।

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#4 इस्त्री का करें उपयोग सूती साड़ी में सिलवटें आना आम बात है, लेकिन इन्हें हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप इस्त्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस्त्री है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि इस्त्री बहुत गर्म न हो क्योंकि इससे साड़ी जल सकती है। इस तरह आपकी साड़ी बिना किसी नुकसान के सीधी हो जाएगी।