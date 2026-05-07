अस्थमा के रोगी मानसून के दौरान इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, नहीं बढ़ेगी परेशानी

मानसून के दौरान नमी और कीटाणुओं का स्तर बढ़ जाता है, जो अस्थमा के रोगियों को काफी प्रभावित कर सकता है। इस वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी और अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अस्थमा के रोगियों को मानसून के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। आइए आज हम आपको 5 ऐसे जरूरी सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर अस्थमा के रोगी मानसून के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 घर की सफाई पर ध्यान दें नमी वाले माहौल में फफूंद, धूल और अन्य एलर्जी पैदा करने वाले तत्व तेजी से बढ़ सकते हैं, जो अस्थमा के रोगियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इससे बचने के लिए घर की सफाई नियमित रूप से करें। घर की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें और फर्श को गीले कपड़े से पोंछें। इसके अलावा घर की दीवारों, फर्नीचर और अन्य चीजों को भी साफ रखें। घर को साफ-सुथरा रखने से आप एलर्जी से बच सकते हैं।

#2 दवाओं को अपने पास रखें मानसून के दौरान अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए अपने पास हमेशा दवाई रखें। अगर आपको अस्थमा की गंभीर समस्या है तो डॉक्टर ने जो दवाई आपको दी है, उसे समय पर लें। इसके साथ ही डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपको अस्थमा का हल्का रूप है तो भी अपने पास हमेशा एक इनहेलर रखें। इससे आप अचानक होने वाली समस्या से बच सकेंगे।

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#3 खुद को सूखा रखें मानसून में खुद को सूखा रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो रेनकोट या छाता जरूर साथ रखें। इसके अलावा जब आप बारिश में बाहर से घर आएं तो सबसे पहले अपने कपड़े और जूते बदलें। इसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं और अपने चेहरे को साफ करें। खुद को सूखा रखने से आप संक्रमण से बच सकते हैं।

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#4 डॉक्टर से सलाह लें अगर अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर अस्थमा के रोगी दवाओं का सेवन करने के बाद भी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अस्थमा के रोगियों को अपनी दवाओं की खुराक और प्रकार बदलने की कोशिश खुद से नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उनकी समस्या और भी बढ़ सकती है।