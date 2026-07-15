पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है टिंडा, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले फायदे

टिंडा फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। फाइबर खाने को आसानी से पचाने में मदद करता है और आंतों की सूजन को कम करता है।

यह कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मददगार होता है।

इसके अलावा फाइबर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को संतुलित रखता है, जिससे पेट का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। इसलिए अपनी डाइट में टिंडे को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।