थायराइड के रोगी सुबह के नाश्ते में न खाएं ये चीजें, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
थायराइड ग्रंथि गले के पास तितली के आकार की होती है, जो शरीर में हार्मोन थायरोक्सिन का उत्पादन करती है। ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने समेत कई जरूरी कार्य करते हैं। अगर ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती है तो इससे हाइपो और हाइपरथायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को कुछ चीजें सुबह के नाश्ते में नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनसे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
#1
सोया
सोया और इससे बनने वाले उत्पादों का सेवन हाइपोथायराइड रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
सोया प्रोटीन और सोया दूध जैसे सोया उत्पादों में एक खास तत्व होता है, जो शरीर में हार्मोन एस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है।
थायराइड रोगियों में एस्ट्रोजन का स्तर पहले ही बढ़ा होता है इसलिए सोया उत्पादों का सेवन करने से इसका स्तर और भी बढ़ सकता है, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं।
#2
कैफीन युक्त पेय
चाय या कॉफी में कैफीन होता है, जो थायराइड से ग्रस्त लोगों के लिए हानिकारक है। कैफीन शरीर में तनाव हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे थायराइड की समस्याएं और बिगड़ सकती हैं।
इसके अतिरिक्त कैफीन की अधिक मात्रा से नींद की कमी, चिंता और दिल की धड़कन में वृद्धि जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए थायराइड रोगियों को सुबह के नाश्ते में चाय या कॉफी पीने से बचना चाहिए।
#3
गोभी
गोभी का सेवन करने से थायराइड रोगियों की स्थिति और खराब हो सकती है।
गोभी, ब्रोकोली और पत्तेदार सब्जियों में एक तत्व होता है, जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन को रोक सकता है।
अगर किसी को पहले से ही थायराइड है तो गोभी का सेवन करने से स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए थायराइड रोगियों को सुबह के नाश्ते में गोभी नहीं खानी चाहिए।
#4
डिब्बाबंद फल
डिब्बाबंद फल स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो थायराइड रोगियों के लिए हानिकारक है।
चीनी शरीर में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाती है, जिससे थायराइड की समस्याएं बढ़ सकती हैं।
इसके अतिरिक्त डिब्बाबंद फलों में संरक्षक भी होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए थायराइड रोगियों को सुबह के नाश्ते में डिब्बाबंद फल खाने से बचना चाहिए।
#5
अधिक तेल या मक्खन में बने व्यंजन
आलू के पराठे या पोहा जैसी चीजें ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन इनका सेवन थायराइड रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
दरअसल, ज्यादा तेल या मक्खन में बने व्यंजनों से वजन बढ़ सकता है और मोटापा थायराइड रोगियों के लिए एक बड़ी समस्या हो सकता है।
इसलिए सुबह के नाश्ते में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए और इनके बजाय ओट्स, उपमा, पोहा और दलिया का सेवन करना चाहिए।