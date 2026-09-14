थायराइड रोगी सुबह के नाश्ते में न खाएं ये चीजें

थायराइड के रोगी सुबह के नाश्ते में न खाएं ये चीजें, हो सकता है नुकसान

लेखन अंजली 02:27 pm Sep 14, 202602:27 pm

क्या है खबर?

थायराइड ग्रंथि गले के पास तितली के आकार की होती है, जो शरीर में हार्मोन थायरोक्सिन का उत्पादन करती है। ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने समेत कई जरूरी कार्य करते हैं। अगर ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती है तो इससे हाइपो और हाइपरथायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को कुछ चीजें सुबह के नाश्ते में नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनसे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।