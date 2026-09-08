स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है थाइम, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
थाइम एक ऐसा मसाला है, जिसे कई घरों में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह केवल खाने का स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से कई तरह के फायदे हो सकते हैं। आइए थाइम के 5 बड़े फायदे जानते हैं।
#1
पाचन को बेहतर बनाने में मददगार
थाइम का सेवन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो पेट को साफ रखने और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं।
इसके अलावा थाइम पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। यह खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्वों को अच्छे से लेने में सक्षम बनाता है।
#2
शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाए
थाइम शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें विटामिन-सी और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
यह शरीर को सर्दी-जुकाम और दूसरी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा थाइम में सूजन को कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो शरीर को अंदर से स्वस्थ रखते हैं।
#3
सांस की दिक्कतों में राहत
थाइम सांस से जुड़ी समस्याओं जैसे खांसी, गले में खराश और जुकाम में राहत देने वाला होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो गले की सूजन को कम करते हैं और बैक्टीरिया को दूर रखते हैं।
थाइम का सेवन करने से गले में आराम मिलता है और सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा यह सर्दी-जुकाम के कारण होने वाली परेशानी को भी कम करता है।
#4
दिल को स्वस्थ रखने में मददगार
थाइम दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं।
यह खून के बहाव को बेहतर बनाता है और दिल को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। थाइम में मौजूद ऐसे तत्व जो शरीर में हानिकारक चीजों को खत्म करते हैं, दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं।
#5
मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए
थाइम मानसिक सेहत को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं और याददाश्त को तेज बनाते हैं।
यह तनाव और मानसिक थकावट को कम करने में भी सहायक होता है। इसके अलावा, थाइम में मौजूद ऐसे तत्व जो दिमाग को हानिकारक चीजों से बचाते हैं, मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।