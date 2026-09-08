स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है थाइम, जानिए इसके 5 फायदे

थाइम दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

यह खून के बहाव को बेहतर बनाता है और दिल को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। थाइम में मौजूद ऐसे तत्व जो शरीर में हानिकारक चीजों को खत्म करते हैं, दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं।