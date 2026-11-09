घर के अंदर आसानी से उगाई जा सकती है थाइम, जानिए इसके लिए बेहतरीन तरीका

थाइम के पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद देना जरूरी होता है। आप प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या कम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इससे न केवल पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि उसकी वृद्धि भी बेहतर होती है। हर 4-6 सप्ताह में थोड़ी मात्रा में खाद डालें ताकि पौधा स्वस्थ और हरा-भरा रहे। इससे आपके थाइम के पौधे का विकास अच्छा होगा और वह लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा।