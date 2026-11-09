वायु प्रदूषण के कारण गले में हो सकती है जलन, इन घरेलू नुस्खों से मिलेगी राहत
क्या है खबर?
वायु प्रदूषण के कारण गले में जलन होना एक आम समस्या है। यह समस्या खासकर ठंड के मौसम में अधिक होती है क्योंकि इस दौरान हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ जाती है। प्रदूषक कण गले की झिल्ली को उत्तेजित करते हैं, जिससे जलन होती है और खांसी, खराश, बलगम जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर गले की जलन से राहत मिल सकती है।
#1
नमक के पानी से गरारे करें
नमक के पानी से गरारे करना गले की जलन कम करने का एक पुराना और प्रभावी तरीका है।
इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर घोल बनाएं, फिर इस घोल को मुंह में लेकर थोड़ी देर तक घुमाएं और फिर थूक दें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार करने से गले की सूजन कम होती है और आराम मिलता है।
नमक में ऐसे गुण होते हैं, जो संक्रमण को दूर करने में मददगार हैं।
#2
शहद का सेवन करें
शहद में ऐसे गुण होते हैं, जो गले की जलन को कम करने में मदद करते हैं।
इसके लिए एक चम्मच शहद को सीधे या फिर गर्म पानी या चाय में मिलाकर पी सकते हैं। शहद का सेवन करने से गले की सूजन कम होती है और आराम मिलता है।
यह उपाय खासकर रात के समय बहुत प्रभावी होता है क्योंकि इससे नींद भी अच्छी आती है और सुबह उठते ही ताजगी महसूस होती है।
#3
अदरक की चाय पिएं
अदरक की चाय गले की जलन कम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। अदरक में ऐसे गुण होते हैं, जो सूजन कम करने में मदद करते हैं।
इसके लिए एक कप पानी में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लें।
यह चाय न केवल गले की जलन को कम करती है बल्कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बनाती है।
#4
तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाएं
तुलसी की पत्तियां बहुत लाभकारी होती हैं, जो गले की जलन कम करने में सहायक होती हैं।
इसके लिए कुछ तुलसी की पत्तियों को पानी में डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लें।
यह काढ़ा न केवल गले की जलन को कम करता है बल्कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत बनाता है।
तुलसी की पत्तियों का काढ़ा पीने से गले को आराम मिलता है और आपको ताजगी महसूस होती है।
#5
गर्म पानी का सेवन करें
गर्म पानी का सेवन करने से शरीर के अंदरूनी हिस्से साफ होते हैं और हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं।
इसके लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीना चाहिए। इससे गले की जलन कम होती है और शरीर हाइड्रेट रहता है।
गर्म पानी पीने से न केवल गले को आराम मिलता है, बल्कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है।