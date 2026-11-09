वायु प्रदूषण के कारण गले में हो जलन तो ऐसे पाएं राहत

वायु प्रदूषण के कारण गले में हो सकती है जलन, इन घरेलू नुस्खों से मिलेगी राहत

लेखन अंजली 05:35 pm Nov 09, 202605:35 pm

क्या है खबर?

वायु प्रदूषण के कारण गले में जलन होना एक आम समस्या है। यह समस्या खासकर ठंड के मौसम में अधिक होती है क्योंकि इस दौरान हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ जाती है। प्रदूषक कण गले की झिल्ली को उत्तेजित करते हैं, जिससे जलन होती है और खांसी, खराश, बलगम जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर गले की जलन से राहत मिल सकती है।