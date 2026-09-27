सही तरीके से कैसे की जाती है थोरैसिक ब्रिज एक्सरसाइज? जानिए कुछ अहम बातें
क्या है खबर?
थोरैसिक ब्रिज एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके शरीर की मुद्रा को सुधारने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। यह एक्सरसाइज खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं या जिनकी पीठ में दर्द रहता है। इस लेख में हम आपको इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करने के तरीके और इससे जुड़ी कुछ अहम बातें बताएंगे।
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थोरैसिक ब्रिज क्या है?
थोरैसिक ब्रिज एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिसमें आपको उलटे हो कर अपने पेट को ऊपर उठाकर पुल जैसा आकार बनाना होता है। इस दौरान आपके हाथ और पैर जमीन पर होते हैं, जबकि पेट और पीठ ऊपर की ओर होती है।
इसे करने से आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में भी मदद करता है, जिससे आपकी मुद्रा बेहतर होती है।
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सही तरीके से कैसे करें थोरैसिक ब्रिज?
थोरैसिक ब्रिज करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को घुटनों से मोड़ लें। अब हाथों को कंधे की सीध में फैलाएं और धीरे-धीरे अपनी पीठ को ऊपर उठाएं, जिससे आपका शरीर पुल जैसा आकार ले लेगा।
इस स्थिति में कुछ सेकंड तक रहें और फिर धीरे-धीरे वापस सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं।
ध्यान रखें कि इस दौरान आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए।
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नियमित अभ्यास का महत्व
थोरैसिक ब्रिज का नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको इसके पूरे फायदे मिल सकें। शुरूआत में इसे दिन में एक बार करें और धीरे-धीरे इसके अभ्यास का समय बढ़ाएं।
अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आपको जल्द ही इसका असर महसूस होने लगेगा। इससे आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होंगी और दर्द से राहत मिलेगी।
इसके अलावा आपकी मुद्रा भी बेहतर होगी, जिससे आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे।
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अन्य एक्सरसाइज के साथ करें थोरैसिक ब्रिज
थोरैसिक ब्रिज अकेले ही नहीं, बल्कि अन्य एक्सरसाइज के साथ मिलाकर करना चाहिए, ताकि आपके पूरे शरीर की कसरत हो सके। आप इसे प्लैंक, स्क्वाट्स या पुश-अप्स जैसी अन्य कसरत के साथ जोड़ सकते हैं।
इससे न केवल आपकी पीठ मजबूत होगी, बल्कि पूरे शरीर की ताकत भी बढ़ेगी। इसके अलावा इन सभी कसरत को मिलाकर करने से आपकी मांसपेशियों का संतुलन भी बेहतर होगा और आप अधिक फिट महसूस करेंगे।
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ध्यान में रखने वाली बातें
थोरैसिक ब्रिज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की चोट न लगे। अगर आपकी पीठ में पहले से ही दर्द हो या कोई गंभीर समस्या हो तो इसे करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इसको करने से बचना चाहिए या केवल डॉक्टर की सलाह पर ही इसे करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप थोरैसिक ब्रिज का सही तरीके से अभ्यास कर सकते हैं।