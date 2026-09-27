सही तरीके से कैसे की जाती है थोरैसिक ब्रिज एक्सरसाइज? जानिए कुछ अहम बातें

थोरैसिक ब्रिज एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिसमें आपको उलटे हो कर अपने पेट को ऊपर उठाकर पुल जैसा आकार बनाना होता है। इस दौरान आपके हाथ और पैर जमीन पर होते हैं, जबकि पेट और पीठ ऊपर की ओर होती है।

इसे करने से आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में भी मदद करता है, जिससे आपकी मुद्रा बेहतर होती है।