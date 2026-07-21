नाश्ते में पोहा बनाने से जुड़ी टिप्स

नाश्ते में पोहा बनाने की है सोच? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

लेखन अंजली 06:04 am Jul 21, 202606:04 am

क्या है खबर?

पोहा एक लोकप्रिय और पौष्टिक नाश्ता है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह आसानी से बनने वाला व्यंजन है और इसे कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। पोहा को हल्का-सा भूनकर बनाया जाता है, जिसमें मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ते और नींबू का रस मिलाया जाता है। आइए जानते हैं कि पोहा बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि यह स्वादिष्ट और पौष्टिक बने।