नाश्ते में पोहा बनाने की है सोच? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
पोहा एक लोकप्रिय और पौष्टिक नाश्ता है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह आसानी से बनने वाला व्यंजन है और इसे कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है। पोहा को हल्का-सा भूनकर बनाया जाता है, जिसमें मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ते और नींबू का रस मिलाया जाता है। आइए जानते हैं कि पोहा बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि यह स्वादिष्ट और पौष्टिक बने।
#1
पोहा को धोने के बाद सुखाएं
पोहा बनाने के लिए सबसे पहले पोहा को धोकर अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि पोहा नरम और चिपचिपे न हों।
पोहा को धोने के बाद एक छन्नी में डालकर धूप में 10-15 मिनट तक सुखाएं। इससे पोहा में नमी कम होगी और पोहा हल्का और कुरकुरा बनेगा।
सुखाने से पोहे का स्वाद भी बढ़ जाएगा और यह पकाने में भी आसानी होगी।
#2
तेल का सही मात्रा में उपयोग करें
पोहा पकाने के लिए तेल की मात्रा को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अधिक तेल से पोहा चिपचिपा हो सकता है, जबकि कम तेल से यह सूखा लग सकता है।
सही मात्रा में तेल का उपयोग करने से पोहा कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा। आमतौर पर 2-3 चम्मच तेल पर्याप्त होता है।
इसके अलावा तेल को गर्म करने से पहले उसमें मूंगफली भूनें, जिससे उसका स्वाद बढ़ जाएगा और पोहा और भी लाजवाब लगेगा।
#3
मसालों का सही मिश्रण चुनें
पोहा में मसालों का सही मिश्रण चुनना बहुत अहम है। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि मसाले मिलाए जाते हैं, जो इसके स्वाद को बढ़ाते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा, राई और करी पत्ता भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
इसके अलावा हरी मिर्च और अदरक का उपयोग भी कर सकते हैं ताकि पोहा थोड़ी तीखी और मसालेदार बने। मसालों की मात्रा अपने स्वादानुसार ही मिलाएं।
#4
सब्जियों का उपयोग करें
पोहा में सब्जियों का उपयोग करने से यह और भी पौष्टिक बनता है। आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मटर, गाजर आदि मिला सकते हैं।
सब्जियां न केवल पोहा को रंगीन बनाती हैं बल्कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी जोड़ती हैं।
सब्जियों को हल्का सा भूनें ताकि उनका कच्चापन हट जाए और वे पोहे के साथ अच्छी तरह मिल जाएं। इससे पोहा न केवल स्वादिष्ट बनेगा बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा।
#5
नींबू का रस जरूर डालें
पोहा बनाने के बाद ऊपर से नींबू का रस जरूर डालें। यह न केवल इसके स्वाद को बढ़ाता है बल्कि इसमें विटामिन-C भी जोड़ता है, जो पाचन को सुधारता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है।
नींबू का रस पोहे को ताजगी भरा महसूस कराता है और इसे खाने में मजेदार बनाता है। इसके अलावा यह पोहे में एक नई खुशबू भी जोड़ता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।