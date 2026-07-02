मूंगदाल बर्फी बनाने से जुड़ी टिप्स

मूंगदाल बर्फी बनाने की सोच रहे हैं? अपनाएं ये टिप्स

लेखन अंजली 08:03 pm Jul 02, 202608:03 pm

क्या है खबर?

मूंगदाल बर्फी एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। मूंगदाल बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले मूंगदाल को भिगोकर पीसकर उसका मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे बाद में घी में भूनकर दूध और चीनी मिलाया जाता है। इसके बाद इसे ठंडा करके काटा जाता है। आइए मूंगदाल बर्फी बनाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें जानते हैं।