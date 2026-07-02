खोया बर्फी बनाने की सोच रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

#3

घी का सही इस्तेमाल करें

खोया बर्फी बनाने के लिए घी का सही मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ज्यादा घी डालने से बर्फी चिपचिपी हो सकती है, जबकि कम घी डालने से उसका स्वाद अधूरा रह जाता है। इसलिए सही मात्रा में घी डालें ताकि बर्फी न चिपचिपी हो, न ही सूखी रहे। इसके अलावा घी की खुशबू भी बर्फी का स्वाद बढ़ाती है और इसे खास बनाती है। सही मात्रा में घी डालकर आप अपनी खोया बर्फी को बेहतरीन बना सकते हैं।