बालों को रंगने के बाद ध्यान में रखें ये बातें, लंबे समय तक रहेंगे ठीक
क्या है खबर?
क्या आप अपने बालों को रंगने का सोच रहे हैं? यह एक बड़ा फैसला है और इससे पहले आपको कुछ अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए। बालों को रंगने से पहले और बाद में सही देखभाल करना जरूरी है ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें। इस लेख में हम आपको बालों को रंगने से पहले और बाद में क्या-क्या करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इससे आप अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रख सकेंगे।
#1
सही शैंपू का चयन करें
बालों को रंगने के बाद सही शैंपू का चयन करना बहुत जरूरी है। ऐसे शैंपू का उपयोग करें, जो सल्फेट मुक्त हो और रंग को लंबे समय तक बरकरार रखे।
इसके अलावा जो शैंपू आपके बालों को नरम और चमकदार बनाए रखे, उसका उपयोग करें।
रंगीन बालों के लिए खासतौर पर बनाए गए शैंपू का उपयोग करना भी फायदेमंद हो सकता है, जो आपके बालों की रंगत को बनाए रखने में मदद करते हैं।
#2
कंडीशनर का उपयोग करें
बालों को रंगने के बाद कंडीशनर का उपयोग करना न भूलें। कंडीशनर आपके बालों को नमी देता है और उन्हें मुलायम बनाता है।
इसके अलावा यह बालों की रंगत को भी बनाए रखता है। हफ्ते में कम से कम 2 बार कंडीशनर का उपयोग करें ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें और उनकी चमक बरकरार रहे।
अगर आप अपने बालों को ज्यादा नमी देना चाहते हैं तो बालों के लिए मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं।
#3
हीट से बचें
बालों को रंगने के बाद हीट उपकरणों का उपयोग कम करें या बिल्कुल न करें। हीट उपकरण जैसे बाल सीधा करने वाले और कर्लर आपके रंगे हुए बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें बेजान बना सकते हैं।
अगर जरूरी हो तो पहले बालों को बचाने वाला स्प्रे लगाएं ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें।
इसके अलावा हीट उपकरणों के उपयोग से पहले और बाद में अच्छे गुणवत्ता वाले बालों के लिए सीरम का उपयोग करें।
#4
नियमित कटिंग करवाएं
रंगे हुए बालों की अच्छी देखभाल के लिए नियमित कटिंग करवाना बहुत जरूरी है। समय-समय पर कटिंग करवाने से टूटे हुए हिस्से हट जाते हैं और आपके बालों को नया रूप मिलता है।
यह प्रक्रिया आपके बालों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। हर 6-8 सप्ताह में कटिंग करवाना आदर्श माना जाता है। इससे आपके रंगे हुए बाल लंबे समय तक अच्छे दिखेंगे और उनकी चमक बरकरार रहेगी।
नियमित कटिंग से बालों की नमी भी बनी रहती है।
#5
प्राकृतिक तेल लगाएं
प्राकृतिक तेल जैसे नारियल तेल, जैतून तेल या बादाम तेल आपके रंगे हुए बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये तेल आपके बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं।
रात को सोने से पहले अपने सिर पर हल्का-सा तेल लगाएं और सुबह धो लें। इस तरह आप अपने रंगे हुए बालों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।