30 साल के बाद माता-पिता बनने की सोच रहे हैं? अपनाएं ये 5 आदतें, होगा फायदा

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तनाव प्रबंधन करें

तनाव संतान प्राप्ति की संभावना पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए तनाव को कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम या अन्य तनाव प्रबंधन तरीकों का अभ्यास करें। अपने दिनचर्या में थोड़ी देर निकालकर ध्यान लगाएं या गहरी सांस लें, जिससे मन शांत होता है और मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा सकारात्मक सोच रखें और अपने आप को खुश रखने वाले काम करें। इससे न केवल आपका मन खुश रहेगा बल्कि संतान प्राप्ति की संभावना भी बेहतर होगी।