मानसून के दौरान हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हैं? ये 5 चीजें जरूर करें पैक

मानसून में हिल स्टेशन पर घूमना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। बारिश की बूंदों के बीच हरे-भरे पहाड़, ठंडी हवा और ताजगी भरा वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। हालांकि, इस मौसम में कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे। आइए जानते हैं कि मानसून में हिल स्टेशन पर जाने से पहले किन-किन चीजों को पैक करना जरूरी है।

#1 बारिश से बचाव के लिए सही कपड़े चुनें मानसून में हिल स्टेशन पर ठंडक बनी रहती है, इसलिए हल्के लेकिन गर्म कपड़े चुनें। जैकेट, स्वेटर और पैंट आपके लिए सही रहेंगे। इसके अलावा बारिश से बचने के लिए पानी से बचाने वाले जैकेट और पैंट भी साथ रखें। सूती कपड़े पहनने से बचें क्योंकि वे नमी को सोख लेते हैं और आपको ठंडा महसूस करा सकते हैं। इसके साथ ही जूते भी पानी से बचाने वाले होने चाहिए ताकि पैदल चलने में कोई दिक्कत न हो।

#2 छाता या रेनकोट जरूर रखें बारिश से बचाव के लिए एक मजबूत और हल्का छाता या रेनकोट साथ रखें। यह न केवल आपको गीला होने से बचाएगा बल्कि आपकी यात्रा को भी आरामदायक बनाएगा। हिल स्टेशन पर कभी-कभी अचानक बारिश हो सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। इसके अलावा रेनकोट पहनकर आप बारिश में भी सहज महसूस करेंगे और आपकी चीजें भी सुरक्षित रहेंगी। इसलिए यह एक जरूरी सामान है, जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए।

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#3 त्वचा और बालों की देखभाल के सामान मानसून में हिल स्टेशन पर घूमते समय त्वचा और बालों की देखभाल करना जरूरी है क्योंकि नमी भरा मौसम त्वचा को सूखा बना सकता है और बालों को उलझा सकता है। अपने साथ मॉइस्चराइजर, धूप से बचाने वाली क्रीम और बालों के लिए कंडीशनर जरूर रखें ताकि आपकी त्वचा और बाल स्वस्थ रहें। इसके अलावा होंठों की देखभाल के लिए होंठों की क्रीम भी साथ रखें ताकि होंठ फटे नहीं और मुलायम बने रहें।

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#4 पावर बैंक और मोबाइल चार्जर रखें मानसून में हिल स्टेशन पर घूमते समय मोबाइल फोन का चार्ज रहना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं भी बिजली की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इसलिए अपने साथ एक पावर बैंक और मोबाइल चार्जर जरूर रखें ताकि आपका फोन हमेशा चालू रहे। इसके अलावा अगर आप कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हैं तो उनके लिए भी अतिरिक्त बैटरी या चार्जर ले जाना न भूलें। इससे आपकी यात्रा सुगम और यादगार बनेगी।