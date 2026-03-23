गर्मियों में तांबे के बर्तन में रखा पानी पीते समय रखें इन बातों का ध्यान

तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से कई लाभ मिलते हैं। यही कारण है कि गर्मियों के दौरान लोग तांबे के बर्तन में पानी पीना पसंद करते हैं। हालांकि, अगर आप इस पानी का सेवन करते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इससे आप अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकते हैं और सही निर्णय भी ले सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं।

नुकसान तांबे के बर्तन में पानी रखने के नुकसान तांबे के बर्तन में पानी रखने से तांबे के कण पानी में मिल जाते हैं, जो थोड़ी मात्रा में फायदेमंद होते हैं। हालांकि, अगर पानी में तांबे के कण की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसके कारण सिरदर्द, उल्टी, चक्कर आना और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा तांबे के बर्तन में पानी लंबे समय तक रखने से शरीर में तांबे की अधिक मात्रा जमा हो सकती है, जिससे बीमारियां होने का डर रहता है।

सफाई तांबे के बर्तनों को साफ करने का तरीका अगर आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो उसे साफ करना न भूलें। ऐसा न करने पर उसमें बैक्टीरिया पनपने का डर रहता है। इसके लिए सबसे पहले तांबे के बर्तन को गर्म पानी से धोएं। इसके बाद बर्तन के अंदर नींबू के रस और खाने के सोडे के घोल को लगभग 5-10 मिनट के लिए डालकर छोड़ दें। अब बर्तन को गर्म पानी से दोबारा धो लें। इसके बाद उसे हवा में सूखने के लिए रख दें।

Advertisement

तरीका पानी में तांबे के कण की मात्रा को नियंत्रित करने के तरीके अगर आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो उसमें पानी भरने के बाद 6-8 घंटे के लिए इसे किसी ठंडे स्थान पर छोड़ दें। इससे तांबे के बर्तन में तांबे के कण की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। हालांकि, अगर आप तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे तांबे के बर्तन में पानी में हानिकारक तत्व बनने लगते हैं।

Advertisement