प्राइमर खरीदते समय रखें इन बातों का खास ध्यान, फ्लॉलेस लगेगा आपका मेकअप

मेकअप फ्लॉलेस तभी नजर आता है, जब बेस अच्छा हो। इसके लिए फाउंडेशन से पहले एक खास उत्पाद लगाया जाता है, जिसे प्राइमर कहते हैं। यह जेल या पानी आधारित उत्पाद रोमछिद्रों को धुंधला कर देता है, जिससे मेकअप केकी नहीं लगता। साथ ही इसे लगाने के बाद मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। आज के मेकअप टिप्स में जानिए प्राइमर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 त्वचा के प्रकार के मुताबिक प्राइमर खरीदें सभी अन्य उत्पादों की तरह प्राइमर लेते समय भी त्वचा के प्रकार का ध्यान रखना अहम है। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो आपको जेल, सिलिकॉन या पानी आधारित प्राइमर लेना चाहिए, जो मैट फिनिश दे। शुष्क त्वचा वालों के लिए हयालूरोनिक एसिड और ग्लिसरीन युक्त हाइड्रेटिंग प्राइमर बढ़िया रहता है। जिन लोगों की त्वचा मिश्रित प्रकार की होती है, उन्हें दोनों प्रकार के प्राइमर मिलाकर लगाने चाहिए। संवेदनशील त्वचा हो तो सिलिकॉन मुक्त पानी आधारित प्राइमर ही लें।

#2 अपनी जरूरतों को भी याद रखें प्राइमर को मेकअप का पहला स्टेप नहीं, बल्कि स्किनकेयर का आखिरी स्टेप समझें। अपनी त्वचा संबंधी चिंताओं को याद रखें और उन्हें हल करने वाले प्राइमर का चुनाव करें। अगर आपके रोमछिद्र बड़े हैं तो सिलिकॉन आधारित या छिद्रों को कम करने वाला प्राइमर सही रहेगा। लालिमा कम करने के लिए हरे टिंट वाला प्राइमर लें और निखार बढ़ाने के लिए इल्यूमिनेटिंग प्राइमर चुनें। अगर आपको देर तक मेकअप लगाना है तो ऐसा प्राइमर खरीदें, जो मेकअप को चिपकाकर रखे।

#3 फाउंडेशन से मिलाएं अपने फाउंडेशन को परतदार होने से बचाने के लिए आपको प्राइमर के बेस को अपने फाउंडेशन के बेस से मैच करना होगा। अगर आप सिलिकॉन आधारित फाउंडेशन इस्तेमाल करती हैं तो सिलिकॉन प्राइमर ही लें, ताकि फ्लॉलेस बेस मिल सके। अगर आपको पानी आधारित फाउंडेशन पसंद है तो आपका प्राइमर भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आप सिलिकॉन फाउंडेशन के साथ पानी आधारित प्राइमर लगा लेंगी तो आपका मेकअप बह सकता है।

#4 जाना-माना ब्रांड चुनें बाजार में कई अलग-अलग ब्रांड वाले प्राइमर उपलब्ध रहते हैं, जिनके दाम भी भिन्न होते हैं। हालांकि, आपको पैसे देखने के बजाय ब्रांड देख कर ही उत्पाद खरीदना चाहिए। किसी जाने-माने ब्रांड वाला प्राइमर ही लगाएं, जो त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खरीदने से पहले उसके ऑनलाइन रिव्यु पढ़ लें, ताकि आपको तस्सली हो जाए कि वह वाकई काम करता है। अपने बजट के हिसाब से श्रेष्ठ ब्रांड वाला प्राइमर लें।