बोत्सवाना: ओकावांगो डेल्टा में सफारी का अनुभव लेने जाएं तो रखें इन बातों का खास ध्यान

बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टा एक अनोखा और खूबसूरत स्थान है। यह जगह अपनी वन्यजीव सफारी के लिए मशहूर है। यहां आप हाथी, शेर, जिराफ और कई अन्य जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। ओकावांगो डेल्टा का अनुभव आपको प्रकृति के करीब ले जा सकता है और यहां की हरियाली और शांति आपको सुकून दे सकती है। आइए जानें कि ओकावांगो डेल्टा में सफारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही समय चुनें ओकावांगो डेल्टा जाने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। यहां का मौसम गर्मियों में बहुत गर्म और सूखा होता है, जबकि सर्दियों में ठंडा और सुखद होता है। सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक का है, जब बारिश कम होती है और जानवर पानी की तलाश में बाहर आते हैं। इस समय आप आसानी से विभिन्न जानवरों को देख सकते हैं और आपकी सफारी का अनुभव भी बेहतर होगा।

#2 गाइड की मदद लें ओकावांगो डेल्टा में सफारी करते समय हमेशा गाइड की मदद लें। वे आपको सुरक्षित तरीके से जंगलों में घुमाते हैं और जानवरों की जानकारी देते हैं। गाइड की मदद से आप न केवल जानवरों को पहचान सकते हैं, बल्कि उनके व्यवहार और आदतों के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा गाइड आपको सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं, जिससे आपका अनुभव सुरक्षित और सुखद होता है।

#3 सही उपकरण साथ रखें सफारी के दौरान सही उपकरण साथ रखना नहीं भूलना चाहिए। दूरबीन, कैमरा, पानी की बोतल और धूप के चश्मे आपके सफारी अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। दूरबीन से आप दूर बैठे जानवरों को करीब से देख सकते हैं। कैमरा आपके यादगार पल कैद करने में मदद करता है। पानी की बोतल आपको तरोताजा रखती है, जबकि धूप के चश्मे सूरज की रोशनी से बचाते हैं। इनके अलावा एक बड़ी टोपी भी लगा लें।

#4 भोजन का ध्यान रखें ओकावांगो डेल्टा में खाने-पीने का ध्यान रखना भी अहम है। सफारी के दौरान हल्का और पौष्टिक खाना लेना चाहिए, ताकि ऊर्जा बनी रहे। टिफिन बॉक्स में फल, मेवे या सैंडविच ले जाना अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा पानी की बोतल हमेशा साथ रखें, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। खाने-पीने का सही प्रबंध आपके सफारी अनुभव को और भी सुखद बना सकता है। इस तरह आप पूरी तरह से तैयार रह सकते हैं।