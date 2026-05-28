सिक्किम: गंगटोक जाएं तो ये चीजें जरूर करें, यादगार बन जाएगी यात्रा
क्या है खबर?
सिक्किम की राजधानी गंगटोक एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है। यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की हरी-भरी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और साफ-सुथरी नदियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। गंगटोक में आप प्रकृति के करीब रह सकते हैं और यहां की संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। यह स्थान हाइकिंग, रोपवे यात्रा और धार्मिक स्थलों की वजह से भी लोकप्रिय है।
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त्सोमगो झील का आनंद लें
गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित त्सोमगो झील एक प्रमुख आकर्षण है। यह झील अपने नीले पानी और चारों ओर फैली हरियाली के कारण बहुत सुंदर दिखती है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में इस झील पर बर्फ जम जाती है, जो इसे और भी आकर्षक बना देती है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब रह सकते हैं।
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रोपवे यात्रा करें
गंगटोक में रोपवे यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है। यह यात्रा आपको शहर के विभिन्न हिस्सों से जोड़ती है और आपको ऊंचाई से पूरे क्षेत्र का दृश्य देखने को मिलता है। रोपवे पर सवारी करते हुए आप पहाड़ियों, नदियों और घाटियों को करीब से देख सकते हैं। यह यात्रा बच्चों और परिवार संग घूमने वालों के लिए भी रोमांचकारी साबित हो सकती है। रोपवे की यात्रा करते समय आपको प्रकृति की सुंदरता का अनोखा अनुभव मिलेगा।
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गंगटोक के मंदिरों में जाएं
गंगटोक में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां आप धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एचआईसीसी मंदिर, दोरजी डोरजे लिंग मंदिर और गुरुदोंगमार झील मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों की बनावट बहुत सुंदर है और यहां की शांति आपको एक अलग ही अनुभव देती है। यहां आकर आप ध्यान कर सकते हैं या बस शांति का अनुभव कर सकते हैं। इन मंदिरों में जाकर आपको धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव मिलेगा।
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गंगटोक बाजार में खरीदारी करें
गंगटोक बाजार खरीदारी करने वालों के लिए बेहतरीन जगह है। यहां आपको स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, गहने आदि मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को खास बना देंगे। यहां की दुकानों में घूमते हुए आप स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के बाजार में घूमते हुए आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।