ग्लिटर आईशैडो लगाते समय रखें इन 5 बातों का ध्यान, मिलेगा खूबसूरत लुक

ग्लिटर आईशैडो एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जो आंखों को चमकदार और आकर्षक बनाता है। इसे सही तरीके से लगाने पर आपका पूरा लुक बदल जाता है। हालांकि, ग्लिटर आईशैडो लगाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप सबसे बेहतरीन दिखें। इस लेख में हम आपको कुछ अहम टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने ग्लिटर आईशैडो को और भी शानदार बना सकते हैं और इसे लगाने में कोई गलती नहीं होगी।

#1 सही बेस चुनें ग्लिटर आईशैडो लगाने से पहले सही बेस का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो मैट प्राइमर का इस्तेमाल करें, इससे ग्लिटर लंबे समय तक टिकेगा, वहीं सूखी त्वचा वालों को क्रीम बेस लगाना चाहिए ताकि आंखें चमकदार दिखें। इसके अलावा बेस से पहले प्राइमर जरूर लगाएं ताकि आईशैडो का रंग सही से दिखे और ग्लिटर अच्छी तरह से सेट हो सके।

#2 हल्का आईलाइनर लगाएं ग्लिटर आईशैडो लगाने से पहले हल्का आईलाइनर लगाना अच्छा रहता है। इससे आपकी आंखें ज्यादा आकर्षक दिखेंगी और ग्लिटर आईशैडो की चमक उभरकर आएगी। आप चाहें तो सिर्फ ऊपरी पलकों पर आईलाइनर लगा सकते हैं, निचली पलकों पर जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा आईलाइनर का रंग ऐसा चुनें, जो आपकी आंखों की प्राकृतिक रंगत के साथ मेल खाता हो ताकि आपका लुक ज्यादा सुंदर लगे। इससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत और आकर्षक दिखेंगी।

#3 ब्रश का सही चुनाव करें ग्लिटर आईशैडो लगाते समय सही ब्रश का चुनाव करना बहुत अहम है। छोटे ब्रश से आप आसानी से छोटी जगहों पर भी ग्लिटर लगा सकते हैं। फ्लैट ब्रश से पूरे पलक पर एकसमान ग्लिटर फैलता है, जबकि फूले हुए ब्रश से मिलाना आसान होता है। इसके अलावा अलग-अलग आकार और प्रकार के ब्रश का उपयोग करके आप अपने लुक को और भी खास बना सकते हैं और ग्लिटर को सही तरीके से सेट कर सकते हैं।

#4 मात्रा का ध्यान रखें ग्लिटर आईशैडो लगाते समय मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा ग्लिटर लगाने से आपका लुक बनावटी लग सकता है इसलिए थोड़ी मात्रा में ही इसका उपयोग करें। बेहतर होगा कि आप धीरे-धीरे ग्लिटर लगाएं और जरूरत पड़ने पर फिर से लगाएं ताकि आपका लुक प्राकृतिक और आकर्षक लगे। इससे आपकी आंखें चमकदार दिखेंगी और ग्लिटर सही तरीके से सेट होगा, जिससे आपका पूरा मेकअप लुक बेहतरीन लगेगा और आपको एक खास और सुंदर रूप देगा।