सैलून में इन बातों का रखें ध्यान, रहेंगे सुरक्षित और हाइजीन

सैलून में जाकर बाल कटवाना या अन्य ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने से पहले सफाई का ध्यान रखना अहम होता है। इससे आप संक्रमण जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके लिए आपको सैलून के माहौल और वहां इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर नजर रखनी चाहिए। आइए कुछ ऐसे टिप्स जानते हैं, जो आपको सैलून में सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं और साफ-सफाई का भी ध्यान रख सकते हैं।

#1 सैलून का माहौल होना चाहिए साफ-सुथरा जब भी आप सैलून जाएं, सबसे पहले वहां के माहौल को अच्छे से देख लें। अगर सैलून साफ-सुथरा नहीं दिख रहा है तो वहां से निकल जाना ही बेहतर है। सैलून का फर्श, कुर्सी, बाथरूम आदि सब कुछ साफ होना चाहिए। इसके साथ ही सैलून के कर्मचारियों की वर्दी और उनके हाथों की सफाई पर भी ध्यान दें। अगर किसी कर्मचारी के हाथ गंदे लगें तो समझ जाएं कि सैलून सफाई का ध्यान नहीं रखता है।

#2 उपकरणों की सफाई सुनिश्चित करें सैलून में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की सफाई भी जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपको बाल कटवाने के बाद खुजली हो रही है तो हो सकता है कि वहां के कटर या ब्लेड साफ न किए गए हों। इसलिए जब भी आप सैलून से बाहर निकलें, अपने सिर को अच्छे से साफ करें। घर पहुंचकर अपने सिर को शैंपू से धोएं।

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#3 सैलून की कुर्सी पर बैठने से पहले इन बातों का रखें ध्यान सैलून की कुर्सी पर बैठने से पहले उसके कपड़े को देखें कि वह साफ है या नहीं। अगर कुर्सी पर गंदगी या बाल लगे हुए हैं तो उस पर बैठने से बचें। इसके अलावा सैलून की कुर्सी पर बैठने से पहले उस पर थोड़ा दबाव डालें ताकि पता चल सके कि कुर्सी ठीक है या नहीं। अगर कुर्सी ठीक नहीं लग रही है तो किसी दूसरे सैलून का रूख करें।

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