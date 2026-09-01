अनुभवी यात्री अपने मुख्य सामान में कभी नहीं रखते हैं ये चीजें, आप भी रखें ध्यान

अधिकतर लोग यात्रा के लिए कई तरह के कपड़े और जूते पैक कर लेते हैं, जो कि जरूरी नहीं होते। आप बैग में सीमित संख्या में कपड़े रखें, जिन्हें आप आसानी से धोकर पहन सकते हैं।

साथ ही एक या 2 जोड़ी जूते ही पर्याप्त होते हैं। इससे आपका बैग हल्का रहेगा और आप यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना नहीं करेंगे।

इसके अलावा आप कपड़ों को रोल करके पैक कर सकते हैं, ताकि वे कम जगह लें।