घने बाल हैं? उन्हें 5 मिनट में स्टाइलिश बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए महिलाएं कई तरह के हेयर स्टाइल आजमाती हैं, लेकिन घने बालों वाली महिलाओं को अक्सर समय और मेहनत ज्यादा लगती है। हालांकि, अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट हों तो भी आप अपने बालों को स्टाइलिश बना सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ आसान और असरदार हेयर स्टाइलिंग तरीके बताते हैं, जो आपको कम समय में बेहतरीन लुक देंगे और आपको आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कराएंगे।
#1
जूड़ा और पिन अप
जूड़ा और पिन अप एक पारंपरिक हेयरस्टाइल है, जो घने बालों वाली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी करें और फिर एक ऊंची चोटी बनाकर उसे गूंथ लें।
इसके बाद गूंथी हुई चोटी को हल्का-सा मोड़ते हुए सिर के पीछे बांध लें और पिन से फिक्स कर लें। यह तरीका न केवल आपके बालों को सजाएगा, बल्कि उन्हें सहेजने में भी मदद करेगा।
#2
साइड पार्टिंग और ट्विस्ट
साइड पार्टिंग और ट्विस्ट एक शानदार तरीका है, जिससे आप अपने घने बालों को नया लुक दे सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले बालों को साइड से अलग करें और फिर छोटे-छोटे हिस्से लेकर उन्हें हल्का-सा मोड़ते हुए ट्विस्ट कर लें।
हर ट्विस्ट को पिछले ट्विस्ट के साथ पिन अप करें। इससे आपके बालों में घनत्व भी आएगा और वे स्टाइलिश भी दिखेंगे।
यह तरीका न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसे करना भी आसान है।
#3
ऊंचा जूड़ा
अगर आपके बाल बहुत घने हैं तो ऊंचा जूड़ा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को ऊंची चोटी बनाकर उसे गूंथ लें, फिर गूंथे हुए हिस्से को मोड़कर सिर के पीछे बांध लें।
इसे पिन से फिक्स करें और बाकी बचे बालों को हल्का-सा घुंघराला कर लें। इससे आपका लुक न केवल स्टाइलिश लग सकेगा, बल्कि आपके बाल पूरी तरह से व्यवस्थित भी दिखेंगे।
#4
फ्रेंच चोटी
फ्रेंच चोटी एक ऐसा हेयरस्टाइल है, जो हर मौके पर अच्छा लगता है। इसके लिए सबसे पहले बालों को अच्छी तरह से कंघी करें और फिर छोटे-छोटे हिस्से लेकर फ्रेंच चोटी बनाना शुरू करें।
ध्यान रखें कि हर हिस्से को बराबर मात्रा में लेकर चोटी बनानी है, ताकि लुक बेहतरीन लगे। इस तरीके से आपके बाल स्टाइलिश दिखेंगे और उन्हें सहेजना भी आसान होगा।
यह तरीका न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसे करना भी आसान है।
#5
चोटी और घुंघराले बाल
चोटी और घुंघराले बालों का मेल हमेशा ही देखने में अच्छा लगता है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को चोटी बनाकर हल्का-सा मोड़ते हुए बांध लें, फिर नीचे की तरफ हल्का-सा घुंघराला करें।
इससे आपका लुक न केवल स्टाइलिश लगेगा, बल्कि आपके बाल पूरी तरह से व्यवस्थित भी दिखेंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घने बालों को आसानी से स्टाइलिश बना सकती हैं।
इन टिप्स को फॉलो करें और हर दिन नए हेयरस्टाइल का आनंद लें।