कैनेडियन रॉकीज में देखे जा सकते हैं ये 5 जंगली जानवर, इनके बारे में जानिए
क्या है खबर?
कैनेडियन रॉकीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पहाड़ी श्रेणियों में से एक है, जो कनाडा और अमेरिका में फैली हुई है। यह पहाड़ी श्रृंखला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए जानी जाती है। यहां कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो यहां ट्रेकिंग, कैंपिंग और वन्यजीवों को देखने का आनंद ले सकते हैं। आइए जानें कि कैनेडियन रॉकीज पर्वत श्रृंखला में किन-किन जंगली जानवरों को देखा जा सकता है।
#1
काला भालू
कैनेडियन रॉकीज पर्वत श्रृंखला में काला भालू सबसे आम जंगली जानवरों में से एक है। ये भालू आमतौर पर जंगलों में रहते हैं और खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। इनका आकार मध्यम होता है और इनकी त्वचा काली होती है। हालांकि, कुछ मामलों में इनकी त्वचा गहरे भूरे रंग की भी हो सकती है। इन भालुओं को देखकर दूर से ही उनकी तस्वीरें खींचें और उनसे नजदीक जाने की कोशिश न करें।
#2
भूरे भालू
भूरे भालू काले भालुओं से बड़े होते हैं और इनकी पीठ पर एक खास कूबड़ होता है, जो इन्हें पहचानने में मदद करता है। ये भालू ज्यादा आक्रामक होते हैं और आमतौर पर खाने की तलाश में ज्यादा समय बिताते हैं। इनसे दूरी बनाए रखें और इन्हें परेशान न करें। अगर इनसे सामना हो तो बचने के लिए शांति बनाए रखें और ऐसा बर्ताव करें, जैसे आप पहले ही मर चुके हों।
#3
मूस
मूस एक बड़ा हिरण है, जो कैनेडियन रॉकीज पर्वत श्रृंखला में बहुतायत में पाए जाते हैं। इनकी लंबी गर्दन और बड़े सींग इन्हें अन्य हिरणों से अलग बनाते हैं। ये जानवर आमतौर पर जंगलों में घास खाते हुए मिलते हैं। इनका आकार बड़ा और वजन भी अधिक होता है। मूस को देखकर दूर से ही उनकी तस्वीरें खींचें। इन्हें छेड़ने या परेशान करने की कोशिश न करें, ताकि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे।
#4
कस्तूरी मृग
कस्तूरी मृग छोटे आकार के हिरण होते हैं, जो कैनेडियन रॉकीज पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इनकी खासियत इनकी गंध होती है, जिसे कस्तूरी कहा जाता है। ये गंध मृग के शरीर से निकलने वाली ग्रंथियों से आती है, जिसका इस्तेमाल सुगंधित तेल बनाने में किया जाता है। कस्तूरी मृग आमतौर पर झाड़ियों या घास के मैदानों में घास खाते हुए मिलते हैं। इनका आकार छोटा और वजन भी कम होता है।
#5
काली गिलहरी
कैनेडियन रॉकीज पर्वत श्रृंखला में काली गिलहरी भी बहुतायत में पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पूरी तरह काली होती है, जो इन्हें अन्य गिलहरियों से अलग बनाती है। ये जानवर आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं और वहां से फल या मेवे इकट्ठा करते हैं। इनका आकार छोटा और वजन भी कम होता है। इन जंगली जानवरों को देखकर आप न केवल प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, बल्कि इनकी अनोखी आदतों से भी रूबरू हो सकते हैं।