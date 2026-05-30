मानसून के दौरान जीवंत हो जाते हैं ये 5 झरने, घूमने का बना सकते हैं प्लान

झरने अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं। मानसून के दौरान कई झरने अपने पूरे वैभव के साथ बहते हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। झरनों का पानी साफ और ताजगी भरा होता है। आइए आज हम आपको भारत के 5 ऐसे झरनों के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान ही जीवंत हो पाते हैं और इस दौरान इनकी सुंदरता देखते ही बनती है।

#1 जोग झरना (कर्नाटक) कर्नाटक का जोग झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो लगभग 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह झरना शरावती नदी पर स्थित है और बारिश के समय अपने पूरे शबाब पर रहता है। यहां आने वाले पर्यटक इसकी आवाज और पानी के छींटों का आनंद लेते हैं। जोग झरना चार हिस्सों में गिरता है, जिसमें से पहला हिस्सा सबसे ऊंचा और सुंदर है। यहां का नजारा बारिश के दौरान बेहद आकर्षक और रोमांचक होता है।

#2 दूधसागर झरना (गोवा) गोवा में स्थित दूधसागर झरना तीन राज्यों की सीमा पर स्थित है और यह बारिश के दौरान अपने पूरे वैभव के साथ बहता है। यह झरना ब्रिजगोलिम नेशनल पार्क में स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको जंगल की यात्रा करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। बारिश के दौरान यह झरना बहुत सुंदर दिखता है। यहां आने वाले पर्यटक इसकी आवाज और पानी के छींटों का आनंद लेते हैं।

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#3 हेमवती झरना (कर्नाटक) हेमवती झरना कर्नाटक के हेमावती नदी पर स्थित है और बारिश के समय यहां का नजारा बहुत आकर्षक होता है। यह झरना अपने आसपास हरियाली के कारण भी जाना जाता है। यहां आने वाले पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल का आनंद लेते हैं। बारिश के दौरान हेमवती झरना अपने पूरे शबाब पर रहता है और इसका पानी बहुत साफ और ताजगी भरा होता है।

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#4 नोहकलिकाई झरना (मेघालय) मेघालय में स्थित नोहकलिकाई झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो लगभग 110 मीटर ऊंचाई से गिरता है। यह झरना अपने आसपास हरियाली के कारण भी जाना जाता है। यहां आने वाले पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल का आनंद लेते हैं। बारिश के दौरान नोहकलिकाई झरना अपने पूरे शबाब पर रहता है और इसका पानी बहुत साफ और ताजगी भरा होता है। यहां का नजारा बारिश के दौरान बेहद आकर्षक और रोमांचक होता है।