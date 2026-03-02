बहुत खूबसूरत हैं ये झरने, एक बार जरूर करें इनका रुख

गर्मियों में झरने का ठंडा पानी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना एक सुखद अनुभव हो सकता है। भारत में कई ऐसे खूबसूरत झरने हैं, जहां आप गर्मियों की छुट्टियों में जाकर अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। इन झरनों के आसपास की हरियाली और शांत वातावरण आपको सुकून का एहसास दिलाएंगे। आइए आज हम आपको ऐसे खूबसूरत झरनों के बारे में बताते हैं, जहां गर्मियों में घूमने का मजा दोगुना हो सकता है।

#1 नोहकलिकाई झरना (मेघालय) मेघालय का नोहकलिकाई झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह झरना चेरापूंजी के पास स्थित है और लगभग 340 फीट ऊंचाई से गिरता है। इसके आसपास की हरियाली और शांत माहौल इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहां आने वाले लोग इस झरने के नीचे बने तालाब में तैर सकते हैं या पास के जंगलों में घूम सकते हैं। गर्मियों में यहां का मौसम सुखद रहता है, जिससे यात्रा का आनंद दोगुना हो जाता है।

#2 हेमगिरी झरना (कर्नाटक) कर्नाटक का हेमगिरी झरना मांड्या जिले में स्थित है और यह अपने साफ पानी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह झरना ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलता है और यहां का पानी बहुत ही साफ और ठंडा होता है, जो गर्मियों में आपको ताजगी का अनुभव दिलाएगा। यहां का शांत माहौल और हरे-भरे पेड़-पौधे इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाते हैं। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं।

Advertisement

#3 दूधसागर झरना (गोवा) गोवा स्थित दूधसागर झरना भारत के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। यह झरना पश्चिमी घाट की सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। दूधसागर झरना चार चरणों में गिरता हुआ दिखता है, जिससे इसका दृश्य बहुत ही आकर्षक लगता है। यहां आने वाले लोग घूम सकते हैं या जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों में यहां का मौसम सुखद रहता है, जिससे यात्रा का आनंद दोगुना हो जाता है।

Advertisement