भारत के ये गांव लगते हैं परी लोक जैसे, एक बार जरूर देखने जाएं

भारत अपने गांवों की विविधता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कई गांव तो ऐसे हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के कारण किसी परी लोक से कम नहीं लगते। इन गांवों की जीवनशैली, परंपराएं और वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहां की हरियाली, पहाड़, नदियां और शांत वातावरण मिलकर एक ऐसी सुंदरता का अनुभव कराते हैं, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आइए इन गांवों के बारे में जानते हैं।

#1 लोंग्सोटांग सिक्किम का लोंग्सोटांग एक ऐसा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह जगह उत्तर सिक्किम में स्थित है और यहां पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस गांव में आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा देख सकते हैं। यहां की हरियाली, झरने और साफ हवा आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएगी। लोंग्सोटांग में पैदल यात्रा और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए आदर्श है।

#2 मावलिननॉन्ग मेघालय का मावलिननॉन्ग एशिया का सबसे साफ-सुथरा गांव माना जाता है। यह गांव नदी की सफाई के लिए भी जाना जाता है, जिसमें स्थानीय लोग नदी को साफ रखने के लिए काम करते हैं। मावलिननॉन्ग में आप झूलते पुल, बांस के बने घर और प्राकृतिक जलाशय देख सकते हैं। यहां की हरियाली और शांत माहौल आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएगी। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए आदर्श है।

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#3 कोंगदोरी कोंगदोरी जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित 8,530 फीट की ऊंचाई पर एक खूबसूरत कटोरे के आकार की घाटी है। यह प्रसिद्ध गुलमर्ग गोंडोला केबल कार का पहला पड़ाव है। यह साहसिक खेलों (स्कीइंग) और मनोरम दृश्यों के लिए जानी जाती है। यहां की सुंदरता और प्राकृतिक नजारे देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी परियों वाली कहानी में प्रवेश कर चुके हैं। यहां के नजारे आपकी आखों में बस जाएंगे।

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