गलती से बनने वाले शाकाहारी व्यंजन

गलती से बन गए थे ये शाकाहारी व्यंजन, जानें इनके पीछे की असली कहानी

लेखन सयाली 06:08 pm Jun 14, 202606:08 pm

क्या है खबर?

कई बार ऐसा होता है कि हम बनाने कुछ चलते हैं, लेकिन गलती से कुछ और ही बन जाता है। ऐसे कई शाकाहारी व्यंजन आज के वक्त में सबके पसंदीदा हैं। उन्हें बनाने वालों को पता ही नहीं था कि वे ऐसी रेसिपी बना रहे हैं, जो आगे चलकर लोकप्रिय हो जाएंगी। आज हम आपको ऐसे ही शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो गलती से बने और आज पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मशहूर हैं।