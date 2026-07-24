आपकी थाली को रंगीन बना सकती हैं ये सब्जियां, डाइट में जरूर करें शामिल

गाजर एक ऐसा तत्व का अच्छा स्त्रोत होती है, जो विटामिन-A में बदल जाता है और आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है।

इसमें विटामिन-C भी होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। गाजर में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है। इसे सलाद या सब्जी के रूप में खाने से आपके भोजन में रंग और पोषण दोनों मिलते हैं।

इसके अलावा यह ऐसे गुणों से भरपूर होती है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं।