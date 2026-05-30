टमाटर की ये किस्में होती हैं बहुत स्वादिष्ट, इनके बारे में जानते हैं कम लोग

हम आमतौर पर टमाटर को सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि टमाटर की कई किस्में होती हैं? ये किस्में न सिर्फ दिखने में अलग होती हैं, बल्कि स्वाद में भी एक-दूसरे से काफी जुदा होती हैं। आइए आज हम आपको टमाटर की ऐसी किस्मों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। ये सभी अपने आप में खास और एक से बढ़कर एक हैं।

#1 जर्मन हरे टमाटर हरे टमाटर एक ऐसी किस्म है, जिसे कम पके टमाटर के रूप में जाना जाता है। यह गहरे हरे रंग का होता है और इसका स्वाद अलग होता है। इसे आंट रूबीज जर्मन हरे टमाटर नाम से जाना जाता है, जिसका स्वाद काफी खट्टा होता है। टेनेसी के ग्रीनविले में रूबी अर्नोल्ड ने जर्मन स्रोत से प्राप्त बीजों से इसकी खेती की थी। हरे टमाटर का सबसे अच्छा उपयोग अचार बनाने में किया जाता है।

#2 गुलाबी ब्रांडीवाइन टमाटर पिंक ब्रांडीवाइन एक पारंपरिक किस्म का टमाटर है, जो अपने बेहद मीठे और वाइन जैसे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। विश्व स्तर पर सबसे स्वादिष्ट टमाटरों में से एक माने जाने वाले इस टमाटर में बड़े और गुलाबी-लाल रंग के फल लगते हैं। यह टमाटर मीठा, खट्टा और रसदार होता है और मुंह में घुल जाने वाला होता है। इसे ज्यादातर बर्गर में डाला जाता है, सैंडविच के बीच में लगाया जाता है या ऐसे ही खाया जाता है।

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#3 काले टमाटर काले टमाटर दुनिया के सबसे गहरे रंग वाले टमाटर होते हैं, जिसे ब्लैक ब्यूटी नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध प्रजनक ब्रैड गेट्स ने इस टमाटर को उगाया था। सीधी धूप के संपर्क में आने पर इसकी त्वचा गहरे काले रंग की हो जाती है। हालांकि, अंदर से फल का गूदा गहरे लाल या मैजेंटा रंग का होता है। इसका स्वाद नमकीन और हल्का मीठा होता है, साथ ही इसमें मिट्टी जैसा स्वाद भी होता है।

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