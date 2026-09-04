नाश्ते के लिए बेहतरीन हैं ये तरह-तरह के उपमा, जानिए बनाने का तरीका
क्या है खबर?
उपमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ते का विकल्प है, जो हल्के-फुल्के खाने में आता है। यह आसानी से बनने वाला व्यंजन है और इसे अलग-अलग सामग्रियों से तैयार किया जा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपमा की रेसिपी बताते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपके नाश्ते को भी खास बना देंगे। इन उपमा को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये आपके दिन की शुरुआत को ऊर्जा से भर देंगे।
#1
रवा उपमा
रवा उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे सूजी और सब्जियों से बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का-सा भून लें, फिर उसमें तेल में जीरा, सरसों, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि डालें और थोड़ी देर पकाएं।
इसके बाद भुनी हुई सूजी को पानी डालकर पकाएं और जब पानी सूख जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।
#2
मसाला उपमा
मसाला उपमा एक तीखा और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले सूजी को भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, सरसों, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर डालकर भूनें।
अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला आदि मसाले मिलाएं। इसके बाद इसमें पानी डालकर उबाल आने दें और फिर भुनी हुई सूजी को डालकर पकाएं। जब पानी सूख जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।
#3
नींबू वाला उपमा
नींबू वाला उपमा एक खट्टा-मीठा विकल्प है, जो आपके नाश्ते को नया ट्विस्ट देगा।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, सरसों, हरी मिर्च, प्याज और करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि मसाले मिलाएं।
इसके बाद इसमें पानी और नमक डालकर उबाल आने दें और फिर भुनी हुई सूजी को डालकर पकाएं। अंत में नींबू का रस मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें।
#4
सब्जियों वाला उपमा
सब्जियों वाला उपमा एक सेहतमंद विकल्प है, जिसमें अलग-अलग प्रकार की सब्जियां मिलाई जाती हैं।
इसके लिए सबसे पहले सूजी या रवा को हल्का भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके जीरा, उरद दाल, चना दाल और करी पत्ते डालें। अब बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, गाजर, हरी मटर और शिमला मिर्च डालकर भूनें।
इसके बाद भुनी हुई सूजी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पानी डालकर पकने दें। यह उपमा बहुत ही सेहतमंद और स्वादिष्ट है।