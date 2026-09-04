नाश्ते के लिए बेहतरीन हैं ये तरह-तरह के उपमा, जानिए बनाने का तरीका

नींबू वाला उपमा एक खट्टा-मीठा विकल्प है, जो आपके नाश्ते को नया ट्विस्ट देगा।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, सरसों, हरी मिर्च, प्याज और करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि मसाले मिलाएं।

इसके बाद इसमें पानी और नमक डालकर उबाल आने दें और फिर भुनी हुई सूजी को डालकर पकाएं। अंत में नींबू का रस मिलाकर इसे गर्मागर्म परोसें।