कई बीमारियों का इलाज कर सकती हैं ये पेड़ की छालें, जानिए इनके फायदे
क्या है खबर?
पेड़ की छालें न केवल प्रकृति का अहम हिस्सा हैं, बल्कि इनमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। पुराने समय से ही आयुर्वेद में पेड़ की छालों का उपयोग अलग-अलग बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। इन छालों में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को ताकत देने और कई बीमारियों से राहत दिलाने में मददगार होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ पेड़ की छालों के बारे में बताते हैं।
#1
अर्जुन की छाल
अर्जुन की छाल को आयुर्वेद में बहुत ही खास माना जाता है। इसका उपयोग दिल की बीमारियों के इलाज में किया जाता है।
अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से दिल की मांसपेशियों को ताकत मिलती है और खून का बहाव बेहतर होता है।
इसके अलावा यह खून में चर्बी के स्तर को कम करने में भी मदद करती है। इसके गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। अर्जुन की छाल के कई और भी फायदे हैं।
#2
पीपल की छाल
पीपल की छाल का उपयोग दांतों की समस्याओं के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसमें मौजूद गुण दांतों की सड़न और मसूड़ों की सूजन से राहत देते हैं।
पीपल की छाल से कुल्ला करने से मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। इसे चबाने से मुंह के संक्रमण से बचाव होता है।
इसके अलावा पीपल की छाल का उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे एक्जिमा और सोरायसिस के इलाज के लिए भी किया जा सकता है।
#3
नीम की छाल
नीम की छाल का उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे एक्जिमा, सोरायसिस आदि के इलाज के लिए किया जा सकता है।
नीम की छाल में गुण होते हैं, जो त्वचा को ताजगी देते हैं और सूजन कम करते हैं। इसके अलावा यह बालों की समस्याओं को दूर करने में भी मदद करती है।
नीम की छाल का उपयोग बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
#4
बबूल की छाल
बबूल की छाल का उपयोग दस्त जैसी समस्याओं के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसमें एक खास तत्व होता है, जो दस्त रोकने में मदद करता है।
इसके अलावा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। बबूल की छाल का काढ़ा पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट की गैस से राहत मिलती है।
इसे बनाने के लिए पानी में बबूल की छाल डालकर उबालें।