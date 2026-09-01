कई बीमारियों का इलाज कर सकती हैं ये पेड़ की छालें, जानिए इनके फायदे

अर्जुन की छाल को आयुर्वेद में बहुत ही खास माना जाता है। इसका उपयोग दिल की बीमारियों के इलाज में किया जाता है।

अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से दिल की मांसपेशियों को ताकत मिलती है और खून का बहाव बेहतर होता है।

इसके अलावा यह खून में चर्बी के स्तर को कम करने में भी मदद करती है। इसके गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। अर्जुन की छाल के कई और भी फायदे हैं।