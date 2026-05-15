सुंदर झीलों और नदियों के किनारे स्थित हैं ये पर्यटन स्थल, एक बार जरूर करें यात्रा

उत्तर-पूर्वी भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां की खूबसूरत झीलें और नदियां आपको सुकून दे सकती हैं। इन पर्यटन स्थलों पर आप प्रकृति की गोद में बैठकर ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। यहां की हरियाली, साफ पानी और शांत माहौल आपके मन को शांति प्रदान करेगा। अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ समय निकालकर आराम करना चाहते हैं, तो ये जगहें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।

#1 असम की जॉर्जोविला झील जॉर्जोविला झील असम के जोरहाट जिले में स्थित एक सुंदर झील है। यह झील अपने साफ पानी और हरे-भरे पेड़ों के बीच स्थित है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है। यहां आप नौका विहार कर सकते हैं, या बस किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा झील के आसपास कई छोटे-छोटे खाने-पीने के स्थान भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं।

#2 नागालैंड की दीमापुर झील नागालैंड की दीमापुर झील एक पुरानी जगह है, जो अपने साफ पानी और हरे-भरे पेड़ों के बीच स्थित है। यह झील अपने शांत माहौल के लिए जानी जाती है, जहां आप सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यहां आप पिकनिक मना सकते हैं, या बस किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा झील के आसपास कई छोटे-छोटे खाने-पीने के स्थान भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं।

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#3 अरुणाचल प्रदेश की सच्चू झील अरुणाचल प्रदेश की सच्चू झील एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो अपने नीले पानी और हरे-भरे पेड़ों के बीच स्थित है। यह झील पहाड़ों के बीच स्थित होने की वजह से इसका नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। यहां आप पैडल बोटिंग कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर किताब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा झील के आसपास कई छोटे-छोटे खाने-पीने के स्थान भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं।

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