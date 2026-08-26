चाय का मजा खराब कर सकती हैं ये चीजें, इनके इस्तेमाल से बचें

चाय को ज्यादा देर तक उबालने से उसका स्वाद कड़वा हो सकता है और यह सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता।

सही तरीका यह है कि जब पानी उबल जाए तो उसमें चायपत्ती डालें और इसे सिर्फ एक या दो मिनट तक उबालें। इससे आपकी चाय का स्वाद बेहतरीन रहेगा और यह सेहत के लिए भी अच्छी होगी।

ज्यादा देर तक उबालने से चाय का रंग गहरा हो सकता है, जिससे उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है।