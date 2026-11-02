जोड़ों को स्वस्थ रखने में मददगार सुपरफूड्स

जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं ये सुपरफूड्स

लेखन अंजली 05:07 pm Nov 02, 202605:07 pm

क्या है खबर?

जोड़ों का स्वस्थ रहना पूरे शरीर के लिए जरूरी है। कई बार गलत खान-पान और दिनचर्या के कारण जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इन समस्याओं से राहत पाने के लिए खान-पान में कुछ खास खाद्य पदार्थों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। ये खाद्य पदार्थ न केवल जोड़ों की समस्याओं को कम कर सकते हैं, बल्कि इनके सेवन से पूरे शरीर की सेहत में भी सुधार होता है।