कोलकाता में IPL मैच देखने का मजा बढ़ा सकते हैं ये स्ट्रीट फूड, जरूर आजमाएं

#1 पुचका पुचका को पानिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के लगभग हर राज्य में मिलती है, लेकिन कोलकाता में इसका स्वाद कुछ अलग है। यह गोल-गप्पे की तरह होती है, लेकिन इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। यह स्वाद में तीखा, खट्टा और मसालेदार होता है। पुचका के लिए गेहूं के आटे से गोलियां बनाई जाती हैं, जिनमें आलू और काले चने भरकर खाया जाता है।

#2 कचौड़ी कोलकाता की कचौड़ियों की खुशबू दूर से ही आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। यहां की कचौड़ियां चटपटी, कुरकुरी और स्वादिष्ट हैं। इन्हें बनाने के लिए बेसन और मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। इनका स्वाद बढ़ाने के लिए इन्हें आलू और मसालों की स्टफिंग से भरा जाता है। इसके बाद इन्हें गर्म तेल में तला जाता है। यहां पर आपको कई तरह की कचौड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर प्याज की कचौड़ी है।

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#3 झाल मुरी झाल मुरी कोलकाता का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है, जिसे भेल पूरी भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुरमुरे को अच्छी तरह भून लिया जाता है। इसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, भुनी हुई मटर और धनिया जैसी सब्जियां डाली जाती हैं। ऊपर से लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और कला नमक जैसे मसाले छिड़के जाते हैं। अंत में इसमें नींबू का रस और खट्टी-मीठी चटनी डालकर परोसा जाता है।

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