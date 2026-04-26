50 की उम्र के बाद शरीर की मुद्रा सुधारेंगी ये खड़े होकर की जाने वाली एक्सरसाइज

आयु के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर जब हम 50 साल के बाद पहुंचते हैं। इस उम्र में हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत में कमी आ जाती है, जिससे संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, कुछ खड़े होकर की जाने वाली एक्सरसाइज ऐसी हैं, जो शरीर को पोषण दे सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, जो शरीर की मुद्रा सुधारने में मदद कर सकती हैं।

#1 पैरों को फैलाकर खड़े होना नियमित तौर पर पैरों को फैलाकर खड़े होकर एक्सरसाइज करने से आपकी रीढ़ की हड्डी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और फिर अपने दाएं पैर को दाईं ओर फैलाएं। अब बाएं पैर को दाएं पैर के करीब लाएं। इसके बाद दाएं पैर को 90 डिग्री तक मोड़ें और फिर दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। बाएं हाथ को बाएं कूल्हे पर रखें।

#2 पैर फैलाकर बैठने की एक्सरसाइज पैर फैलाकर बैठने के लिए सबसे पहले पैरों को एक-दूसरे से दूर फैलाएं। इसके बाद अपने कूल्हों को पीछे की ओर करके बैठने की स्थिति में आ जाएं। अब धीरे-धीरे ऊपर आएं और फिर से बैठें। इस व्यायाम को 15 बार दोहराएं, ताकि ज्यादा असर हो सके। आप चाहें तो इसे 2-3 बार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी पीठ, कूल्हे और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और संतुलन में सुधार होगा।

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#3 एक पैर पर खड़े होकर घुटने उठाना सबसे पहले सीधे खड़े होकर दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं। अब बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रखें। इसके बाद अपने हाथों को सीधा ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसाएं। इस दौरान सांस लेते रहें और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। 5 मिनट तक इस स्थिति में बने रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। फिर इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं।

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#4 एक पैर पर खड़े होकर पैर पीछे की ओर ले जाना सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और फिर दाएं पैर को पीछे की ओर फैलाएं। अब बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे को जमीन पर रखें। इसके बाद अपने हाथों को सीधा ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसाएं। इस दौरान सांस लेते रहें और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। 5 मिनट तक इस स्थिति में बने रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। फिर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं।