गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये आध्यात्मिक जगहें, जानिए

गर्मियों की छुट्टियां बिताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी ऐसी जगह जाएं, जो आध्यात्मिक हो और जहां आपको सुकून भी मिले। भारत में ऐसी कई आध्यात्मिक जगहें हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से अहम हैं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती हैं। यहां की शांतिपूर्ण माहौल और प्राकृतिक नजारें आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। आइए जानें कि गर्मियों की छुट्टियों में आध्यात्मिक यात्रा के लिए कौन सी जगहें बेहतरीन हैं।

#1 ऋषिकेश ऋषिकेश को योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने घाटों, आश्रमों और रोमांचक गतिविधियों के लिए मशहूर है। यहां आप गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं और योग का अभ्यास कर सकते हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट जैसी कई दर्शनीय स्थल हैं। यहां आकर आप आध्यात्मिकता के साथ-साथ प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिता सकते हैं।

#2 वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी को बनारस या काशी भी कहा जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों का समूह देखने लायक है। वाराणसी में गंगा आरती का अनुभव बेहद खास है और इसे देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से आते हैं। यहां आकर आपको भारतीय संस्कृति और धार्मिकता की गहरी समझ मिलती है।

Advertisement

#3 धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला तिब्बती संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहां भगवान बुद्ध के 14वें दलाई लामा का निवास स्थान है। यहां आकर आप तिब्बती संस्कृति और उनके धार्मिक स्थलों का अनुभव कर सकते हैं। धर्मशाला में मैक्लोडगंज नामक क्षेत्र को छोटा ल्हासा के नाम से जाना जाता है, जहां आप तिब्बती बौद्ध मठ और मंदिर देख सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं।

Advertisement