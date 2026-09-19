पतझड़ के मौसम में खाने में करें इन मसालों का इस्तेमाल, मिल सकते हैं कई फायदे
क्या है खबर?
पतझड़ के दौरान तापमान में गिरावट और हवा में बढ़ी नमी से कई लोग बीमार हो जाते हैं। इसका कारण है कि पतझड़ का मौसम बैक्टीरिया और कीटाणुओं के पनपने का मौसम होता है, जो आपको बीमार कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप अपने भोजन में कुछ मसाले डालते हैं तो आपको बीमार होने से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि पतझड़ के दौरान किन मसालों का सेवन करना लाभदायक है।
#1
अदरक
अदरक में कई ऐसे गुण होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं। यह पेट की गैस्ट्रिक और आंतों की परत को सुरक्षित रख सकती है।
इसके साथ ही अदरक में सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं, जो पेट की जलन को कम करने में सहायक हो सकते हैं। अदरक के नियमित सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है और कई अन्य फायदे भी मिल सकते हैं।।
#2
दालचीनी
दालचीनी एक ऐसा मसाला है, जो खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन और संक्रमण को कम करने में मदद कर सकते हैं।
दालचीनी का नियमित सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और पाचन क्रिया को स्वस्थ रख सकता है।
पतझड़ के मौसम में इसे ज्यादातर व्यंजनों और पेय में शामिल किया जाता है, फिर चाहे वह कॉफी हो या केक।
#3
लौंग
लौंग एक ऐसा मसाला है, जो खाने में तीखा स्वाद जोड़ने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं।
लौंग का सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है और यह संक्रमण से लड़ने में सहायक हो सकती है।
आप इसे चाय में मिला सकते हैं या व्यंजनों में शामिल करके उनका स्वाद बढ़ा सकते हैं।
#4
जायफल
जायफल एक ऐसा मसाला है, जो खाने में हल्का-सा मसालेदार स्वाद जोड़ता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं।
जायफल का नियमित सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और यह पाचन क्रिया को स्वस्थ रख सकता है।
जायफल गर्म, मीठा और तीखा होता है, जो खास तौर से इस मौसम में बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।