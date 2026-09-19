पतझड़ के मौसम में खाने में करें इन मसालों का इस्तेमाल, मिल सकते हैं कई फायदे

दालचीनी एक ऐसा मसाला है, जो खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन और संक्रमण को कम करने में मदद कर सकते हैं।

दालचीनी का नियमित सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और पाचन क्रिया को स्वस्थ रख सकता है।

पतझड़ के मौसम में इसे ज्यादातर व्यंजनों और पेय में शामिल किया जाता है, फिर चाहे वह कॉफी हो या केक।