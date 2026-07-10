मानसून के दौरान हो सकती हैं ये त्वचा संबंधी समस्याएं

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एग्जिमा

एग्जिमा एक ऐसी समस्या है, जो त्वचा पर सूजन और खुजली का कारण बनती है। यह समस्या किसी भी समय हो सकती है, लेकिन मानसून के दौरान यह ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जिमा के कारण त्वचा पर फफोले भी हो सकते हैं। इस समस्या से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें, मॉइश्चराइजर लगाएं और त्वचा को नमी बनाए रखें। इस समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से त्वचा की देखभाल करें।