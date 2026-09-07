फाइबर सप्लीमेंट्स के सेवन से हो सकती हैं ये समस्याएं, न करें ये गलतियां

फाइबर सप्लीमेंट्स लेते समय पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी की कमी रखते हैं तो इससे कब्ज, पेट दर्द और अन्य पाचन समस्याएं हो सकती हैं।

फाइबर पानी के साथ मिलकर ही अपने काम करता है और इससे आपके पाचन तंत्र को ठीक बनाए रखता है।

इसके अलावा पर्याप्त पानी पीने से आपकी शरीर में पानी की कमी नहीं होती और आप तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए फाइबर सप्लीमेंट्स लेते समय हमेशा साथ में पानी भी पिएं।