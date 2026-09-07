फाइबर सप्लीमेंट्स के सेवन से हो सकती हैं ये समस्याएं, न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
फाइबर पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ कई अन्य लाभ भी प्रदान कर सकता है। अगर आप अपने खाने में फाइबर की कमी महसूस कर रहे हैं तो फाइबर सप्लीमेंट्स का सेवन करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे फाइबर सप्लीमेंट्स लेने से फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो सकते हैं।
#1
एकदम से फाइबर सप्लीमेंट्स लेना न करें शुरू
अगर आप अचानक से फाइबर सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं तो यह एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे आपके शरीर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
फाइबर सप्लीमेंट्स को धीरे-धीरे अपने खाने में शामिल करना चाहिए। इससे आपका पाचन तंत्र उन्हें सहन कर सकता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
शुरुआत में कम मात्रा में लें और धीरे-धीरे बढ़ाएं ताकि शरीर को इसकी आदत पड़ सके और कोई समस्या न हो।
#2
पानी की कमी न होने दें
फाइबर सप्लीमेंट्स लेते समय पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी की कमी रखते हैं तो इससे कब्ज, पेट दर्द और अन्य पाचन समस्याएं हो सकती हैं।
फाइबर पानी के साथ मिलकर ही अपने काम करता है और इससे आपके पाचन तंत्र को ठीक बनाए रखता है।
इसके अलावा पर्याप्त पानी पीने से आपकी शरीर में पानी की कमी नहीं होती और आप तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए फाइबर सप्लीमेंट्स लेते समय हमेशा साथ में पानी भी पिएं।
#3
अन्य पोषक तत्वों की अनदेखी न करें
फाइबर सप्लीमेंट्स लेते समय केवल उन पर ही निर्भर रहना गलत है। आपके शरीर को अन्य पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है, जो केवल फाइबर सप्लीमेंट्स से नहीं मिल सकते। इसलिए अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और सेहतमंद वसा शामिल करें।
इससे आपका शरीर संतुलित रहेगा और आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे।
इसके अलावा फाइबर के साथ-साथ अन्य पोषक तत्व भी जरूरी होते हैं, जो आपकी सेहत को और भी बेहतर बना सकते हैं।
#4
अचानक मात्रा न बढ़ाएं
फाइबर सप्लीमेंट्स की मात्रा को अचानक बढ़ाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे आपके पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है और आपको गैस, पेट फूलना या पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
फाइबर सप्लीमेंट्स की मात्रा को धीरे-धीरे बढ़ाएं ताकि आपके शरीर को इसकी आदत पड़ सके और कोई दिक्कत न हो।
इसके अलावा फाइबर के साथ-साथ अन्य पोषक तत्व भी जरूरी होते हैं, जो आपकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
#5
खाली पेट फाइबर सप्लीमेंट्स न लें
खाली पेट फाइबर सप्लीमेंट्स लेना भी गलत है क्योंकि इससे आपके पेट पर अधिक दबाव पड़ता है। हमेशा फाइबर सप्लीमेंट्स को खाने के साथ या बाद में लेना चाहिए ताकि वे सही तरीके से पच सकें।
इसके अलावा खाने के साथ लेने से आपको जरूरी पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं और आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है। इस तरह आप फाइबर सप्लीमेंट्स के सभी लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।