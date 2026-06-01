गर्मियों में 25 डिग्री से कम रहता है दिल्ली के पास स्थित इन जगहों का तापमान

दिल्ली में गर्मियों का मौसम काफी लंबे समय तक रहता है, जो काफी परेशान भी करता है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। ऐसे में लोग इस मौसम में घूमने-फिरने से परहेज करने लगे हैं। हालांकि, आज हम आपको दिल्ली के पास की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। इनकी यात्रा करना बढ़िया निर्णय हो सकता है।

#1 मसूरी मसूरी को 'पहाड़ियों की रानी' भी कहा जाता है। यह जगह अपने हरे-भरे पहाड़ों और ठंडी हवा के लिए जानी जाती है। गढ़वाल हिमालय में 2,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान ठंडी हवा, हरे-भरे दृश्य और जून के महीने में जैकेट पहनने जितनी सर्दी प्रदान करता है। यहां आने के बाद आप केम्पटी झरना, मॉल रोड, लाल टिब्बा और जॉर्ज एवरेस्ट का बिंदु जैसे कई सुंदर स्थान देखने का मौका पा सकते हैं।

#2 कसौली अगर आप किसी कम भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो कसौली आपके लिए सबसे सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश का यह शहर 1,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मन मोह लेने वाले नजारे पेश करता है। यहां का मौसम ठंडा और सुहावना होता है, जो आपको दिल्ली की गर्मी से राहत दिला सकता है। यहां आप मॉल रोड के साथ-साथ कई बेहतरीन पर्यटन स्थल भी देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

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#3 चोपता उत्तराखंड में स्थित चोपता एक छोटा-सा पहाड़ी स्थल है, जो अपने ट्रेकिंग मार्गों के लिए जाना जाता है। यह जगह मानसून के दौरान अपने हरे-भरे जंगलों और फूलों के लिए जानी जाती है। यहां से तुंगनाथ मंदिर, चोपता ट्रेक, चंद्रशिला चोटी, देवरा गांव और कर्णप्रयाग जैसी जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं, जो आपको हमेशा याद रहेगी।

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