ठंड के मौसम में घूमने के लिए बेहतरीन हैं उत्तर भारत की ये 5 जगहें
क्या है खबर?
उत्तर भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां सर्दियों में घूमने का मजा ही कुछ और है। यहां की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांत वातावरण आपको सुकून का एहसास कराते हैं। अगर आप ठंड से बचकर कुछ रोमांचक करना चाहते हैं तो उत्तर भारत की इन जगहों का रुख कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आइए इन बेहतरीन जगहों के बारे में जानते हैं।
#1
शिमला
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं।
शिमला में आप मॉल रोड पर घूम सकते हैं, जहां कई खरीदारी के स्थान और खाने-पीने की जगहें हैं।
इसके अलावा आप जाखू मंदिर, क्राइस्ट चर्च और रिज मैदान जैसी जगहों का भी आनंद ले सकते हैं। यहां आकर आपको प्रकृति के करीब रहने का एहसास होगा।
#2
मनाली
मनाली हिमाचल प्रदेश का एक और मशहूर हिल स्टेशन है, जो अपने खूबसूरत दृश्यों और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है।
यहां आप सोलंग वैली में बर्फ की खेल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं या रोहतांग पास जा सकते हैं, जहां बर्फबारी होती रहती है।
इसके अलावा मनाली में हिडिम्बा देवी मंदिर, वशिष्ठ गर्म पानी के झरने और सोलांग घाटी जैसी कई जगहें हैं, जो आपका मन मोह लेंगी। यहां आकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलेगा।
#3
ऋषिकेश
उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को योग की राजधानी भी कहा जाता है। यहां गंगा नदी किनारे बैठकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं।
ऋषिकेश में आप नदी में तैरने वाली नौका की सवारी कर सकते हैं या लक्ष्मण झूला पुल पर घूम सकते हैं।
इसके अलावा आप यहां कई आश्रमों में जाकर योग और ध्यान सिख सकते हैं। ऋषिकेश में आने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
#4
गुलमर्ग
जम्मू-कश्मीर में स्थित गुलमर्ग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे 'फूलों की घाटी' भी कहा जाता है। यहां सर्दियों में बर्फ की खेल गतिविधियां होती रहती हैं, जिससे यह पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है।
गुलमर्ग में आप गुलमर्ग गोल्फ कोर्स भी देख सकते हैं, जो एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स माना जाता है।
इसके अलावा यहां नैचुरल गोंडा हिल्स भी देखे जा सकते हैं। यहां आकर आपको ठंडे मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलेगा।