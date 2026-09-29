सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन उत्तर भारत की जगहें

ठंड के मौसम में घूमने के लिए बेहतरीन हैं उत्तर भारत की ये 5 जगहें

लेखन अंजली 05:05 pm Sep 29, 202605:05 pm

क्या है खबर?

उत्तर भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां सर्दियों में घूमने का मजा ही कुछ और है। यहां की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांत वातावरण आपको सुकून का एहसास कराते हैं। अगर आप ठंड से बचकर कुछ रोमांचक करना चाहते हैं तो उत्तर भारत की इन जगहों का रुख कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आइए इन बेहतरीन जगहों के बारे में जानते हैं।