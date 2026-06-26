भारत में कयाकिंग के लिए बेहतरीन हैं ये जगहें, एक बार जरूर जाएं
क्या है खबर?
कयाकिंग एक रोमांचक और मजेदार पानी से जुड़ी गतिविधि है, जो आपको प्रकृति के करीब लाती है। अगर आप भारत में कयाकिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए कई बेहतरीन विकल्प हैं। भारत के अलग-अलग हिस्सों में स्थित नदियां और झीलें कयाकिंग के लिए मशहूर हैं। आइए हम आपको भारत के सबसे बेहतरीन कयाकिंग स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक यादगार समय बिता सकते हैं।
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केरलम की बैकवाटर
केरलम के बैकवाटर में कयाकिंग करना एक अनोखा अनुभव है। यहां की शांत जलधाराएं और हरे-भरे दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। अल्लेप्पी, कोच्चि और कुमारकोम जैसे स्थानों पर आप कयाकिंग कर सकते हैं। यहां की नहरें और झीलें आपके कयाकिंग अनुभव को और भी खास बना देती हैं। इसके अलावा आप यहां स्थानीय जीवनशैली को भी करीब से देख सकते हैं, जो आपके यात्रा को और भी समृद्ध बनाती है।
#2
उत्तराखंड की नदियां
उत्तराखंड में कई ऐसी नदियां हैं, जो कयाकिंग के लिए मशहूर हैं। भिलंगना नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी पर आप कयाकिंग कर सकते हैं। इन नदियों का पानी तेज बहाव वाला है, जो रोमांच प्रेमियों के लिए आदर्श हैं। यहां कयाकिंग करते समय आपको पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देगा। इसके अलावा उत्तराखंड की नदियों पर आप रिवर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं।
#3
गोवा के झीलें
गोवा सिर्फ अपने समुद्र तटों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी झीलों और नदियों के लिए भी जाना जाता है। यहां आप मांडोवी नदी पर कयाकिंग कर सकते हैं, जहां आपको घने जंगलों और स्थानीय गांवों का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहां की झीलों में भी कयाकिंग कर सकते हैं, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देंगी। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपके कयाकिंग अनुभव को अनोखा बनाएंगे।
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महाराष्ट्र की सिंधुदुर्ग
महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जिला अपने किलों और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां की नदियां भी कयाकिंग के लिए बेहतरीन हैं। यहां आप नदियों पर कयाकिंग कर सकते हैं, जो आपको प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण प्रदान करती हैं। यहां की नदियों पर कयाकिंग करते समय आपको पहाड़ों और हरे-भरे पेड़ों का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देगा।